تغييرات في خريطة تحالفات “المستقبل” الانتخابية

بيروت ـ “السياسة”:

توقعت أوساط نيابية بارزة، حصول تعديلات على خريطة التحالفات الانتخابية لتيار “المستقبل”، بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من السعودية، حيث عقد لقاء ثانياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت في تصريحات لـ “السياسة”، إلى أن التحالفات ستكون عرضة لإعادة تقويم من جانب “التيار الأزرق”، في إطار العمل على تعزيز الصفوف الانتخابية لمواجهة لوائح “الثامن من آذار”، باعتبار أن السعودية وإن كانت لا تتدخل في تفاصيل العملية الانتخابية، إلا أنها لا ترى أن هناك مصلحة للبنان، في أن يحكم حلفاء إيران قبضتهم على المجلس النيابي الجديد في لبنان، الذي تحرص الرياض ودول مجلس التعاون الخليجي أن يبقى قلب العروبة، وألا ينساق في المد الإيراني الجارف، بالتوازي مع توقعات بمشاركة السعودية ودول خليجية في مؤتمرات دعم لبنان، كنتيجة لزيارة الحريري السعودية.

انتخابياً، أعرب رئيس تيار “المردة”، النائب سليمان فرنجية، انفتاحه على كل من يريد التعاطي معه بتواضع، لكنه أكد في الوقت عينه رفض إلغائه.

وقال “لم نحاول إلغاء التيار الوطني الحر، وكل مشكلتهم معنا أننا موجودون”، معتبراً أن “الخط السياسي عند البعض هدف، وعند البعض الآخر وسيلة، وهناك مدرسة تستغل المواطنين لشد العصب الطائفي، وتستعمل الشعب كوقود لمشروعات شخصية”.

وانتقد رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل دون أن يسميه، قائلا إن “من يدعي أنه رئيس أكبر تيار مسيحي في لبنان، يقاتل للحصول على مقعده” .

ووصف نائب زغرتا في مجال آخر، صفقة البواخر بأنها “سرقة العصر”، بسبب المبالغ الضخمة التي ستدفع.