كتب ـ رائد يوسف:

كشف النائب محمد الدلال عن تلقيه ما وصفها بـ “إشارات إيجابية من وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.فهد العفاسي حيال قوانين تنظيم القضاء ومكافحة الفساد وتعارض المصالح”، معتبرا أن هذا النفس الحكومي يبشر بإنجاز الكثير من القوانين والمشاريع التي طال انتظارها.

وعلمت “السياسة” من مصادر مطلعة أن الحكومة بصدد التقدم ببعض الملاحظات على المقترحات ذات الصلة بتنظيم القضاء، مبينة أن هذه الملاحظات التي ستقدم بالتنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء ترمي إلى حفظ كرامة واستقلالية رجال القضاء.

وذكرت المصادر أن نقاشا مستفيضا أجرته الحكومة السابقة حول “مخاصمة القضاء”،تم التوافق خلاله على ان يقتصر قانون”المخاصمة” الجديد على الاخطاء الجسيمة وعدم تجاهل رأي التفتيش القضائي الذي يقوم بدور مهم للغاية في إصلاح القضاء.

من جهة أخرى، انتقد الدلال طريقة تعاطي الحكومة مع برامج الاصلاح المالي والاقتصادي، مجددا تلويحه بمساءلة وزير المالية د.نايف الحجرف في حال تأخر في تقديم وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي لمناقشتها في اول جلسة تعقد في مارس المقبل.

واضاف: نحن لا نزال ننتظر وثيقة جديدة منذ ما يزيد على العام، مشيرا إلى انه هدد في وقت سابق اي وزير مالية جديد بالمساءلة ولم يكن أحد يعلم حينها ان الحجرف هو القادم .

وقال الدلال: ان “الحكومة كل شوي تأتينا بالقطارة” في التعامل مع برامج الاصلاح المالي والخطط الاقتصادية ومنها ما يخص الاقتراض الملياري من السوقين المحلية والدولية ومن دون ان تقدم رؤية واضحة لتدلل على سلامة موقفها.

ورأى ان من غير الممكن تصحيح المسار الاقتصادي بهذه الطريقة، مبينا أنه في الوقت الذي تلوح الحكومة فيه برفع الدعوم عن المواطنين لا يزال الهدر المالي مستمرا في مختلف الوزارات ومن ذلك صفقات التسليح المبالغ فيها مع علمنا ان هذه الاسلحة سيتم تخزينها وتتعرض للتلف بعد ذلك .

واذ اشار الى توجه حكومي نحو الخصخصة تساءل:على اي اساس تريد اقرار الخصخصة او الضريبة التي لا نعرف توجه الحكومة حيالها حتى هذه اللحظة.

وشدد الدلال على ان “اللخبطة والمعلومات المتضاربة” في تعاطي الحكومة مع برامج الاصلاح المالي يجب أن تتوقف وأن يتم تصحيح المسار، وكذلك عدم وضوح الرؤية لدى الحكومة ما يؤكد ان البوصلة ضائعة،مشيرا الى ان هذا كله دفعه إلى الاصرار على تقديم الوثيقة الاقتصادية ومناقشتها في جلسة علنية.