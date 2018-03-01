تفتيش مقر الاتحاد الكولومبي لكرة القدم

بوجوتا-د ب أ:

كشفت تقارير إعلامية في كولومبيا أن إحدى الهيئات الحكومية في البلاد قامت اول من أمس بتفتيش مقر الاتحاد الكولومبي لكرة القدم في إطار التحقيقات الدائرة في الوقت الراهن على خلفية بلاغات تفيد بوجود عمليات إعادة بيع لتذاكر بعض مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وطبقا لما ذكرته صحيفة «التيمبو» المحلية، بدأ موظفو هيئة الرقابة العليا للصناعة والتجارة تحقيقاتهم حول هذا الموضوع وقاموا بتفتيش مقر الاتحاد.

وقال اتحاد الكرة الكولومبي في بيان له أنه يعرب عن «مساندته الكاملة والمطلقة للسلطات في إطار هذا التحقيق أو غيره من التحقيقات التي تأتي في إطار مبدأ الشفافية الذي يتم تطبيقه منذ عدة أعوام في الكرة الكولومبية».

وأضاف: «منذ بدء التحقيقات استقبل الاتحاد الكولومبي زيارات من قبل الهيئات المشرفة على التحقيقات مظهرا طوال الوقت تعاونه الوثيق، الاتحاد يؤكد على التزامه مع السلطات لإحراز تقدم في التحقيقات وسيكون مستعدا لأي تعاون».

واستخرج المفتشون معلومات من الحواسب الألية للاتحاد، بالإضافة إلى حصولهم على أرقام الهواتف المحمولة لبعض المسؤولين.

وذكرت الصحيفة أن عمليات التفتيش طالت المقر الخاص برابطة أندية الدوري الكولومبي ورابطة أندية الهواة، وهما يشكلان جزءا من الاتحاد المحلي للعبة.