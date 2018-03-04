تفكيك خلية لـ “داعش” ومقتل أربعة عسكريين و10 إرهابيين بسيناء

القاهرة – وكالات:

فكك جهاز الأمن الوطنى بالمنيا، شمال صعيد مصر، خلية إرهابية لتنظيم “داعش”، واعتقلت ستة إرهابيين أقاموا معسكرا تدريبيا، وعثر بحوزتهم على أسلحة متنوعة ونظارات ميدان، وخطط تفصيلية لاستهداف مرافق أمنية وحكومية ومبان كنسية وشخصيات عسكرية وأمنية.

من جانبه، أعلن الجيش المصري، مقتل عشرة إرهابيين واستشهاد أربعة من جنوده بشمال سيناء، في إطار العملية العسكرية “سيناء 2018″، لتصل حصيلة القتلى في صفوف الإرهابيين منذ انطلاق العملية إلى 105 إرهابيين، وشهداء الجيش إلى 16 مجندا.

وقال المتحدث العسكري تامر الرفاعي في بيان على “فيسبوك”، إن “العمليات أسفرت عن اعتقال 245 مشتبها، فيما دمرت القوات الجوية ستة أهداف وسيارتين مفخختين و145 ملجأ ووكرا ومخزنا بالمناطق الجبلية، كما دمرت 11 عربة محملة بالاسلحة والذخائر أثناء محاولة اختراق الحدود الغربية.

قضائيا، أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 66 إرهابيا إلى الثاني من أبريل المقبل، في قضية اتهامهم بتشكيل تنظيم ولاية الصعيد، التابع لتنظيم “داعش”.