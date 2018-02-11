شهدت بطولة الكويت الدولية ال 18 لسباقات الهجن في افتتاحها اول من امس بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن في الكويت ودول خليجة وعربية إقامة 20 شوطا على مضمار الشهيد فهد الأحمد في النادي الكويتي لسباقات الهجن.

وتميزت الأشواط الأربعة الرئيسية التي أقيمت في الفترة المسائية وخصصت للهجن الحقايق ذات الأعمار الصغيرة (الابكار والقعدان) لمسافة اربعة كيلومترات بمستويات مميزة اذ أسفر الشوط الأول عن فوز الذلول (مخوفة) لحمد المري من الكويت بالمركز الأول. وفاز الذلول (مزاح) لفيصل المري من الكويت بالشوط الثاني فيما أحرزت الهجن السعودية المركز الأول في الشوطين الثالث والرابع عبر الذلولين (جود) لناجي الغفراني و (عقاب) لمحمد المري.

وقال المدير العام للهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح ان البطولة تتميز بمشاركة واسعة من محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة من الكويت والدول الشقيقة منوها بالمتابعة الجماهيرية الكبيرة لسباقات البطولة التي أضفت عليها أجواء تنافسية جميلة. واضاف فليطح الذي يرأس اللجنة المنظمة للبطولة في تصريح للصحفيين عقب ختام منافسات اليوم الاول للبطولة ان هذا التجمع يأتي امتدادا لاستضافة الكويت لبطولات كبرى في الآونة الأخيرة في العديد من الرياضات.

من جانبه قال أمين سر النادي الكويتي لسباقات الهجن ومدير البطولة ربيح العجمي في تصريح مماثل ان منافسات اليوم الأول شهدت مستويات لافتة في جميع اشواطها ال 20. واعرب العجمي عن سعادته الكبيرة ياحراز الهجن الكويتية لنتائج مميزة فيها الأمر الذي يثبت تطور هذه الرياضة في البلاد مبينا أن اللجان العاملة في البطولة نجحت بامتياز في اعداد منافسات البطولة وانطلاقتها.

وكانت الاشواط ال 16 الصباحية التي خصصت ايضا للهجن (الحقايق) شهدت تألقا لهجن الكويت بفوزها بثمانية أشواط عبر الذلل (حربه) لمحمد الهاجري و (البارز) لمحمد مانع و (مسيره) لفاضل الهاجري و(هجام) لمحمد العجمي و (شرارة) لعبدالله الهاجري و(عالي) لإبراهيم الهاجري و (سفينة) لنوح الزعبي و(المتحدة) لشنار الهاجري. وفازت السعودية بخمسة أشواط عبر هجنها (الكايدة) لبراك المري و(جبار) لمبارك المري و (الشاهينة) لمحمد المري و(الحذر) لمسعود آل الجفران و(وحيشة) لناصر المري فيما احرزت هجن قطر ثلاثة اشواط عبر الذلول (الوافي) لمحمد المري و(الاسطورة) لراشد المري و(زاهي) لعبدالله العيدة.