مخاوف في دمشق من تفجيرات بسيارات مفخخة وخشية في عفرين من فرض حصار عليها

عواصم – وكالات:

حققت قوات النظام السوري، أمس، تقدماً في جنوب وجنوب شرق الغوطة الشرقية المحاصرة بعد معارك عنيفة خاضتها ضد فصيل “جيش الاسلام” المعارض.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن، “كثفت قوات النظام وحلفاؤها في الساعات الـ48 الأخيرة هجماتها على مواقع الفصائل وتمكنت من التقدم والسيطرة على قريتي حوش الظواهرة وحوش الزريقية”، كما سيطرت على قاعدتين عسكريتين سابقتين جنوب بلدة الشيفونية كانتا تحت سيطرة جيش الاسلام” أكبر الفصائل المعارضة في المنطقة، فيما لم يتضح اذا كان تصعيد الهجمات بمثابة انطلاق للهجوم البري على الغوطة الشرقية المحاصرة بعد التعزيزات العسكرية التي حشدتها قوات النظام.

وأضاف عبد الرحمن “تحاول قوات النظام التقدم لعزل كل من منطقتي المرج (جنوب شرق) ودوما (شمالا) التي تضم العدد الأكبر من المدنيين، عن بقية البلدات غرب الغوطة الشرقية المحاصرة”.

وتتزامن المعارك العنيفة مع هدنة انسانية اعلنتها روسيا وبدأ تطبيقها الثلاثاء الماضي لمدة خمس ساعات يومياً، ويتخللها فتح ممر لخروج المدنيين، وفيما لم يسجل خروج أي من المدنيين، تتراجع وتيرة الغارات والقصف الى حد كبير خلال فترة سريانها.

وأفادت مصادر طبية بتوثيق مقتل 21 مدنيا، فيما أصيب آخرون بقصف جوي وصاروخي لقوات النظام السوري وغارات روسية على مدن وبلدات الغوطة.

من جانبه، اتهم مركز المصالحة الروسي مقاتلي فصائل المعارضة داخل الغوطة بأنهم يمنعون الأهالي من المغادرة، قائلاً إن ذلك يؤدي إلى تعقيد الوضع الإنساني، كما أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية واصلت أمس منعها المدنيين الراغبين بالخروج عبر الممر الآمن الذي تم تحديده خلال فترة التهدئة بهدف اتخاذهم دروعا بشرية.

من جهتها، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الفترة منذ صدور القرار الأممي لوقف إطلاق النار في سورية مقتل 146 مدنياً، بينهم 22 طفلاً و16 امرأة، إضافة إلى إلقاء النظام نحو 90 برميلاً متفجراً.

ومع تزايد حدة التصعيد في الغوطة الشرقية، يتخوف مواطنو دمشق من تفجيرات انتحارية بسيارات مفخخة تأتي كرد فعل انتقامي من قبل الميليشيات المسلحة في الغوطة على إصرار الجيش السوري استعادة السيطرة على المنطقة.

إلى ذلك، قتل 36 مقاتلاً من القوات السورية الموالية لدمشق جراء غارات جوية تركية استهدفت، أمس، وللمرة الثالثة في غضون يومين، موقعاً لهذه القوات في قرية كفرجنة شمال عفرين ذات الغالبية الكرية.

وأكد المتحدث باسم المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، وجود مخاوف من فرض حصار على عفرين، بعد تقدم القوات التركية في منطقة راجو الستراتيجية.

في غضون ذلك، اعتبر نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين أن الولايات المتحدة تستخدم منطقة التنف التي تسيطر عليها جنوب شرقي سورية كغطاء للجماعات الإرهابية.