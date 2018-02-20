تقرير ستراتيجي يكشف خلايا إرهاب إيرانية تستهدف نفط البحرين

المنامة – وكالات: رصد مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، في تقريره الستراتيجي السنوي في الشأن الإيراني للعام 2017، استهداف خلايا إرهاب إيرانية نفط البحرين.

وقدم التقرير رصدًا لأبرز التطوُّرات على الساحة الإيرانيَّة، وتحليلًا دقيقا وشاملا للحالة الإيرانيَّة، وأرجح السيناريوهات المتوقَّعة في الشأن الإيراني خلال الفترة القادمة.

وفي الشأن العربي، حلل التقرير العلاقات الخليجية – الإيرانيَّة بين المتغيرات الإقليمية والتحوُّلات الدولية، وتطرق إلى تشكيل إيران خلايا إرهابية واستهدافها المنشآت النفطية بالبحرين.

إلى ذلك، التقى القائد العام لقوة دفاع البحرين الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، وفد لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأميركي برئاسة جينفر تاكسون.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن آل خليفة، استعرض خلال اللقاء علاقات التعاون والتنسيق المشترك القائم بين البحرين والولايات المتحدة، مشيداً بعلاقات الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي تشهد على الدوام تطوراً وتقدماً على مختلف الأصعدة.

كما استقبل آل خليفة، القنصل الفخري للاتحاد السويسري لدى البحرين همبرت فنسنت بويمي، حيث بحثا في تطوير علاقات الصداقة التي تربط البحرين والاتحاد السويسري.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن إبراهيم الملا، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في تحقيق الأهداف المستدامة 2030، مشيدا بالدور البارز لمكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في البحرين، وعقد اتفاقيات التعاون مع مؤسسات الدولة.

وخلال استقباله منسق الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى البحرين أمين الشرقاوي، أشار الملا إلى أن مجلس النواب بصدد توقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لدعم العمل البرلماني على مستوى المجلس والأمانة العامة، أسوة بالبرامج المتميزة التي قام بها البرنامج الإنمائي في الدول الشقيقة والصديقة مع المجالس والبرلمانات.

وأوضح أن مجلس النواب لديه خطة عمل للتطوير البرلماني، وسيعلن عن تدشين ستراتيجية للعمل النيابي للمرحلة المقبلة، من خلال برامج وفعاليات مركز البحرين للتدريب البرلماني، الذي أقام العديد من الفعاليات والأنشطة في سبيل نشر الثقافة البرلمانية، وإبراز المنجزات التي تحققت في ظل المشروع الإصلاحي وميثاق العمل الوطني، ويتطلع لتفعيل الدور المجتمعي البرلماني، محليا ودوليا.