تكاليف المستشفيات عبء يؤرق النظام الصحي

محمد يحيى إدريس

محمد يحيى إدريس

إقتصادي صحي

تستحوذ المستشفيات, بكل أنواعها وتخصصاتها, على أهمية خاصة لدى المخططين الصحيين وكل من له صلة بالعمل الصحي, انطلاقا من القناعة بان للمستشفيات مسؤولية اتجاه المجتمع, تتمثل في توفير الخدمات الصحية ليساهم المعافون صحيا في الانتاج والتنمية الاقتصادية، لذلك تحظى المستشفيات للدور الكبير الذي تلعبه في المجتمع, بالمساندة من الدولة ووزارة الصحة, وكل من له صله، يمكن تفسير هذه المساندة بدأ من وضع الخطط والستراتيجيات التي من شأنها تحسين الخدمات الصحية ومتابعتها والرقابة عليها وتجويدها بهدف ايجاد مجتمع صحي سليم.

تستهلك المستشفيات الجزء الاكبر من ميزانية النظام الصحي مقارنة بمستويات الرعاية الاخرى في الكثير من الدول، ونسبة لهذا الدور الكبير والميزانية المقدرة تواجه المستشفيات أشكاليات كبيرة في تقديم الخدمات الصحية بجودة ومستوى تكاليف مقبول، هذا الهدف جعل الامر بمثابة الأرق المستمر للمستشفيات، لكن يرجع السبب الحقيقى لهذا الآرق ان المستشفيات لاتقوم بعملية أحتساب لتكاليف هذه الخدمات بشكل علمى صحيح، والواقع يؤكد أن العملية تتم غالبا بطرق تقديرية عشوائية لاتراعى الزيادة في اسعارهذه المكونات من عام الى اخر، ولحل هذه الاشكاليات أخذت الانظمة الصحية المعنية بالتخطيط بالبحث الكثيف عن أنسب الطرق لتقدير تكاليف هذه الخدمات بشكل علمي يؤدي الى تحسين الايرادات الكلية للمستشفيات وبالتالى تنشيط الجوانب الاخرى التي ترتبط باداء العاملين والكوادر الصحية والتي بلا شك يتأثر أداؤها سلبا أو ايجابا في حالة زيادة او نقصان الايرادات الكلية للمستشفيات.

بما ان الدولة في الغالب هى الممول الرئيس للخدمات التي تقدمها المستشفيات (الحكومية) لذا كان من الضرورى التأكد من أن تكاليف هذه الخدمات مشمولة لكل العناصر المكونة لها سواء كانت تكاليف مباشرة أو غير مباشرة، ولا يتم هذا الامر على مستوى الخدمات الصحية ككل, بل على مستوى الخدمة الواحدة ، مثال لذلك لتقريب الفهم يجب على المخططين المعنيين عند حساب تكاليف الفحوصات المعملية مثلا ان يحسبوا تكاليف كل فحص على حدة مع مراعاة تضمين التكاليف المباشرة وغير المباشرة، كما يمتد هذا الشرح ليشمل كل العمليات والخدمات التشخصية وكل الخدمات التي تقدمها المستشفيات ولها تكاليف .

هنالك قصور في المعرفة المتعلقة باحتساب تكاليف الخدمات الصحية المقدمة بواسطة المستشفيات, وقد يعزى ذلك لعدد من العوامل التي ساهمت بطريقة او اخرى في اشكاليات عميقة تعاني منها المستشفيات الى يومنا هذا. في رأينا ان القطاع الصحي الحكومي لم تتوافر لديه الارادة الحقيقية في معرفة هذه التكاليف بصورة مبنية على منهجية علمية, على عكس مستشفيات القطاع الصحي الخاص والتي تهتم بصورة كبيرة بمعرفة تكاليف الخدمات التي تقدمها بمبررات معرفة الربح والخسارة . كما يمكن ارجاع هذا القصور لقلة الكوادر المدربة في هذا المجال.

تزداد الحاجة يوما بعد يوم لتعظيم معرفة كل العاملين بالقطاع الصحي بتكاليف المستشفيات بعد أن أضحت من المواضيع التي تتفق حولها الانظمة الصحية والتي تتجه نحو الاستخدام الامثل للموارد الصحية المتاحة بكفاءة، لذلك صار امتلاك هذه المعرفة ضرورة ملحة لكل العاملين في القطاع الصحي.