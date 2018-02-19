تكريم الصحافي الزراعي عدنان مكاوي

كرم نائب رئيس اتحاد منتجي الالبان الطازجة الدكتور عبدالعزيز العتيقي الزميل عدنان مكاوي في مؤتمر «الامن الغذائي وانتاج الالبان في الكويت الفرص والتحديات» الذي عقد في الكويت اخيرا على اعتبار الزميل عدنان مكاوي اول صحافي زراعي في الكويتو اذ عمل سكرتيرا لتحرير مجلة «المزارع» التي يصدرها الاتحاد الكويتي للمزارعين شهريا منذ عام 1978 كما عمل مشرفا على الصفحة الزراعية في كل من القبس «15 عاما» والسياسة «10 سنوات» والان في الزميلة الانباء.
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