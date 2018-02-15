تكريم قدامى الأزرق وصيف البطولة الخليجية الأولى

الدوحة:

احتفت اللجنة المنظمة لبطولة الخليج الأولى لقدامى اللاعبين بالوفود المشاركة في البطولة وذلك من خلال حفل تكريم وتتويج الفائزين، الذي اقامته لجنة قدامى اللاعبين القطريين في فندق الشعلة بحضور عبد الله العطية الرئيس الشرفي للجنة، وعلي العلي رئيس لجنة قدامى اللاعبين وايضا اللجنة المنظمة للبطولة، وجاسم الكواري نائب رئيس النادي العربي ومنصور الأنصاري الأمين العام لاتحاد الكرة، بالإضافة إلى نجوم المنتخبات الثلاثة.

وكان المنتخب الكويتي قد أحرز المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على عمان بهدف دون رد والخسارة أمام المنتخب القطري بنفس النتيجة، فيما توج المنتخب القطري باللقب محققا 4 نقاط، فيما حصل المنتخب العماني على المركز الثالثة بنقطة واحدة، كما حصل حارس منتخبنا حسين المكيمي على جائزة أفضل حارس في البطولة، والعماني سالم جمعان على جائزة افضل لاعب وعبدالعزيز حسن على جائزة الهداف.

وقام العطية بتكريم رؤساء الوفود المشاركة في البطولة، وهم جابر نصار رئيس وفد الكويت وخميس عبيد رئيس وفد المنتخب العماني، بالإضافة إلى تكريم وسائل الإعلام التي قامت بتغطية مباريات البطولة، وأيضاً شركاء النجاح في البطولة أكاديمية أسباير والهلال الأحمر القطري.

كما قام بتسليم سعيد المسند المدير الفني للأدعم كأس البطولة، وكأس المركز الثاني للمنتخب الكويتي الوصيف، والمنتخب العماني كأس المركز الثالث.

في المقابل قام جابر نصار رئيس وفد الكويت بتقديم الدروع التذكارية لمسؤولي لجنة قدامى اللاعبين وأيضا إلى مسؤولي وفد سلطنة عمان.

وقال عبدالله العطية إن البطولة الودية لقدامى الخليج، تؤكد على أن قطر تسعى دائماً لتجمع ولقاء الأشقاء الخليجيين، كما تؤكد البطولة على أن الرياضة تعمل على تجمع الأشقاء وتوحدهم أيضاً.

وأضاف: سعدت كثيراً بقرار استمرار هذه البطولة السنوية على أرض قطر ضمن الاحتفالات باليوم الوطني الرياضي لدولة قطر التي كانت وستظل واحة الأمن والأمان.