بأغلبية 37 صوتاً من إجمالي الحضور البالغ 47 عضواً و”الثانية” بعد ضبط الصياغة

تعديل قانون الجيش لتعيين البدون يعبر المداولة الأولى

المجلس أقره في المداولة الأولى بأغلبية 42 صوتاً ورفض 3 أعضاء

“الطعن بالتمييز” يؤجل المداولة الثانية لـ”محكمة الأسرة”

الغانم: شهادتي في الوقيت مجروحة فهو صاحب كفاءة ولا أقبل اتهامه بالباطل

بوشهري: الأعمال الممتازة لموظفي الموانئ تصرف وفقاً لقرار وزاري قيد التعديل

العفاسي: لا شبهة دستورية في “الأحوال” والاستثناء من”التمييز” لا يعني إلغاء حق التقاضي

وزير التربية: سنحقق في ملابسات وفاة الطالب وسنتخذ الإجراءات العقابية بحق المقصر

الوزير الصالح: أبلغنا السفير العراقي باحتجاجنا على تصريحات النائبة وطلبنا اتخاذ ما يلزم

نائب وزير الخارجية رد على تصريحات الفلبين والتحركات الديبلوماسية ستأخذ وقتاً

الروضان: الحكومة أقرت توصيات بشأن العمالة المنزلية منها الاستقدام من اندونيسيا ونيبال

نواب

العدساني للصحافيين: كرامتكم محفوظة وما شفنا إلا الخير من صنيدح وللوقيت التقدير

السبيعي: رئيس الفلبين يبتز الكويت ويمهلها 48 ساعة ونريد رجالاً ترد عليه رداً شديداً

صرنا طوفة هبيطة والحكومة ساكتة على تصريحات رئيس الفلبين إما خنوعاً وإما أن كلامه صحيح

عاشور: الرئيس الفلبيني دخل معسكر رؤساء الأكشن واتهاماته مرفوضة جملة و تفصيلاً

إذا كان موضوع الموسوي صحيحاً فإن ملحقنا الثقافي في أستراليا لا يستحق منصبه

الدمخي: نستغرب صمت الحكومة على إساءة رئيس الفلبين ومحاولات تشويه سمعتنا

نحن أمام هجمة لتشويه سمعة الكويت ومع ذلك ردة الفعل الحكومية تكاد تكون ميتة

عمر الطبطبائي: ليش الاستغراب من جرأة الرئيس الفلبيني عندما يكون هناك استعباد للعمالة؟!

الكندري: الحياد يجب ألا يفسر على أنه ضعف وعلى “الخارجية” الرد على الإساءات

إذا أردتم أن يرد مغردونا على الإساءات فالكل مستعد لكن لا ترفعوا عليهم دعاوى

الرومي: هل الكويت رخيصة عندك يا حكومة كي لا تردوا على ابتزاز الرئيس الفلبيني؟

ليش نكدس الشباب بالوزارات ليكونوا عالة… خل يروحون للجيش بدلاً عن غير الكويتيين

لا حاجة إلى قانون محكمة الأسرة المقر في المجلس السابق فهو مكلف مالياً ويشغل القضاء

التعديل المقدم على محكمة الأسرة يحرم الناس من حق الطعن بالتمييز ويبقيه للنيابة فقط

حرمان المتقاضي من الطعن بالتمييز بدعوى التخفيف “كلام فاضي” والقانون به شبهة دستورية

الهاشم لوزير التربية: امنع سفر المعلمة التي اعتدت على البلوشي حتى لا تنحاش

البابطين: الاعتداء على البلوشي لن يمر مرور الكرام فأرواح عيالنا مو لعبة بيد “هؤلاء”!

عاشور للعازمي: أنت على المحك في قضية وفاة البلوشي جراء الضرب فأبناؤنا في خطر

الفضالة للعازمي: ضع نفسك مكان ولي أمر الطالب المتوفى فهل كنت ستكتفي بلجنة تحقيق؟

أبل: طفح الكيل… فعيالنا يموتون والشكاوى تصل وزارة التربية دون أن تحرك ساكناً

أبل للحجرف: حاسب مستشاريك عن سؤالي البرلماني وإذا جاء الجواب نفسه فأنت أمامي

أنا ما أسمح “لشوية” مستشارين يعبثون بأداة السؤال البرلماني وقانون القياديين سيبعد الفاسدين

من حق أي مواطن اعتناق المذهب الذي يريده ولا يجوز إقرار قانون يتجاهل الدستور

عبد الصمد: أطالب الحجرف ببيان أسباب إنهاء خدمات موظفين بـ”المركزي” دون إنذار

الدمخي: “الموانئ” تتفنن في قطع مكافآت الأعمال الممتازة وإذلال الموظفين بتأخيرها

الدلال: تعديل قانون محكمة الأسرة يعالج إشكالات فنية وترجمة لما سمعناه من قانونيين

الشطي: “التشريعية”تجاهلت اقتراحي بتطبيق أحكام الفقه الجعفري على أصحاب المذهب

مقدمة الجلسة

تابع الجلسة – رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

وافق مجلس الأمة خلال جلسته التي عقدها امس على مشروع بقانون بشأن قبول غير الكويتيين في وظائف الجيش بالمداولة الأولى بأغلبية 44 صوتا واعتراض 5 أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 50 عضوا.

ويتضمن المشروع تعديل المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش بحيث تنص على أنه “يجوز قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا عن طريق الإعارة أو التعاقد وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وأفرادا وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع. ويعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون بالجيش معاملة الكويتيين”.

كما وافق المجلس في المداولة الأولى كذلك على مشروع واقتراح قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2015 الذي يتضمن انشاء محكمة تسمى محكمة الأسرة في كل محافظة يكون لها مقر مستقل وتتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تختص دون غيرها بطعون الاستئناف عن الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار إليها.

من جهة أخرى وافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون الخارجية التحقيق في التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفلبيني بشأن عمالة بلاده في الكويت على ان تقدم تقريرها خلال الجلسة المقبلة المزمعة في 6 مارس.

وكان وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاث جهات مختلفة خارج وزارة التربية لضمان الحيادية بشأن حادثة وفاة الطالب عيسى البلوشي بعد قيام معلمة وافدة بضربه على صدره.

وأوضح الوزير ان “لجنة التحقيق التي تم تشكيلها تضم ممثلين عن ثلاث جهات محايدة هم وزارة الصحة وإدارة الفتوى والتشريع وغيرها”.

وأكد اتخاذ وزارة التربية جميع الاجراءات القانونية بشأن هذه الحادثة وانه سيتم تطبيق القانون على من تثبت لجنة التحقيق تسببه في وفاة الطالب.

وفيما يلي عرض لوقائع الجلسة:

\ افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحا.

وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين صادق المجلس على مضبطة الجلسة السابقة

كرامتكم محفوظة

\ رياض العدساني: نظام: اوجه كل الشكر للعاملين في الصحافة الكويتية وكرامتكم محفوظة لكن الإعلامي صنيدح ما شفنا منه إلا كل خير واللواء الوقيت له الاحترام والتقدير، لكن العسكري ما يقدر يدافع عن نفسه، فهو هذا الرجل طيب ومقدر.

\ صلاح خورشيد: اشيد بدماثة خلق الوقيت على حسن تعامله ومحشوم.

\ الغانم: شهادتي مجروحة في اللواء الوقيت فهو صاحب كفاءة ولا اقبل الاساءة له ولا الاتهامات الباطلة التي تعرض لها.

وانتقل المجلس الى الرسائل الواردة.

\ الحميدي السبيعي: الرئيس الفلبيني يحذر الكويت ويمهلنا 48 ساعة وكان يجب ان يرد عليه وزير الخارجية رئيس الفلبين يبتز الكويت نريد رجالا ترد عليه ويكون ردا شديد اللهجة ليش الحكومة ساكتة.

صرنا طوفة هبيطة

الحكومة اما ساكته خضوعا وخنوعا او ان كلامه صحيح هذا الشخص غير مرحب به في الكويت،. مطلوب من الخارجية اصدار بيان شديد اللهجة، ولازم نؤزم الوضع ونهدد الفلبين نقطع العلاقات معها.

رؤساء الأكشن

\ صالح عاشور: تعودنا على بطء الحكومة في ردود الفعل شفناها في قضية البدون التي ما لها رؤية حولها ولا قضايا العسكريين واليوم تصريح رئيس الفلبين اللي الظاهر دخل معسكر رؤساء الاكشن مثل ترامب ورئيس كوريا.

لابد من احترام كرامتنا وسمعتنا نرفض اتهامات رئيس الفلبين جملة وتفصيلا ولابد من صدور بيان من وزارة الخارجية، كما ندعو وزارة التجارة الى التوسع في جلب العمالة المنزلية من دول اخرى وايضا موضوع الطالب حسين الموسوي اذا كان كلامه صحيحا فلا يستحق ملحقنا الثقافي في استراليا البقاء في منصبه.

\ عادل الدمخي: نستغرب صمت الحكومة على اساءات رئيس الفلبين ضدنا ومحاولات تشويه سمعتنا بزعم انتهاك حقوق العمالة المنزلية، وين ردة فعل وزارة الخارجية؟ لا شيء نحن أمام هجمة تشويه سمعة الكويت، ومع ذلك تكاد تكون ردة الفعل ميتة توجد اخطاء في سوء استخدام مكاتب الخدم للعمالة المنزلية خصوصا في قضية المرتجعات.

\ عمر الطبطبائي ليش الاستغراب من جرأة الرئيس الفلبيني على الكويت، عندما يكون هناك استعباد للعمالة المنزلية من قبل شركات الخدم بلا حسيب فهذا اختراق لحقوق الانسان اذا ما عند الحكومة القدرة ان تدافع عن عيالها فهي ما عندها القدرة للدفاع عن الكويت.

\، عبدالكريم الكندري: موقف الحياد يجب الا يتم تفسيره على انه ضعف نائبة عراقية اساءت للكويت وهي تمثل تكتلا كبيرا في البرلمان وللاسف وزارة الخارجية صامتة.

المغردون يضربون مواقف الكويت ويتطاولون على صاحب السمو فاين دور الخارجية في ملاحقتهم واذا اردتم ان يرد المواطنون عليهم فالكل مستعد لكن لا ترفعوا عليهم دعاوى قضائية.

اتمنى من وزير التربية توضيح ظروف وفاة الطالب عيسى البلوشي في احدى مدارس الكويت

ابتزاز الفلبين!

• عبدالله الرومي: لا يمكن استمرار السكوت على ابتزاز رئيس الفلبين، لا أدعي أننا أشرف الناس، وعندنا مشاكل، لكن العمالة في الكويت تحظى برعاية وحسن معاملة هل الكويت رخيصة عندك يا حكومة كي لا تردوا على الرئيس الفلبيني.

•صفاء الهاشم: الكويت بنظر الحكومة جنبها عومة ماكولة ومذمومة، وين وزير الخارجية لم يحضر الجلسة، وافد مصري انطق في الكويت فجاءت وزيرة مصرية لمتابعة أمره يجب أن تأخذ الحكومة بحقها أسعار الخدم راح ترتفع وحتى الفلبنيين راح يصير 2000 دينار بدل 1200 دينار، مطلوب التوسع في استقدام العمالة من دول أخرى.

• حامد العازمي: سنحقق في وفاة الطالب البلوشي وسنتخذ الاجراءات العقابية بحق المقصر.

• أنس الصالح: تصريحات الرئيس الفلبيني بدأت من 19/1 وتوالت وقد رد عليها نائب وزير الخارجية الذي شجب كلامه، توجد تحركات ديبلوماسية بين الكويت والفلبين وهذه تأخذ وقتا.

وفاة البلوشي

• صفاء الهاشم: امنع سفر المعلمة المصرية التي اعتدت على الطالب البلوشي حتى لا تنحاش.

• حامد العازمي: التحقيق بدأ واتخذنا كل الاجراءات اللازمة.

• عبدالوهاب البابطين: لن يمر الاعتداء على الطالب البلوشي مرور الكرام ، ارواح عيالنا مو لعبة بيد “هؤلاء”.

• صالح عاشور: أنت أمام محك التعامل مع ظروف وفاة عيسي البلوشي جراء الضرب ، فأبناؤنا في خطر بالمدارس الحكومية.

• حمدان العازمي: وصلنا إلى رؤساء دول يسبون الكويت وقد يأتي آخرون غيره.

• رياض العدساني: وزير التربية أعلن التحقيق في وفاة البلوشي من قبل 3 جهات، لكن مدرسة عمرو بن العاص حصلت بها حوادث عنف أخرى ويجب على الوزير تأسيس فرق تفتيش على المدارس لمواجهة العنف.

• يوسف الفضالة: حط نفسك يا وزير التربية مكان ولي أمر الطالب المتوفى، فهل تكفي لجنة التحقيق ، لابد من منع سفر المعلمة.

• خليل أبل: شكاوى عديدة تصل وزارة التربية التي لا تتحرك للبت بها طفح الكيل، عيالنا يموتون.

• أنس الصالح: تصريحات النائبة العراقية المسيئة تم ابلاغ سفير العراق رسمياً با حتجاح الكويت عليها واتخاذ ما يلزم لوقف هذه التصريحات المسيئة.

• خالد الروضان: مجلس الوزراء أقر توصيات لجنة تم تشكيلها لموضوع العمالة المنزلية ومنها استقدام عماله من دول أخرى مثل اندونيسيا ونيبال وغيرهما.

لجنة تحقيق

• خليل أبل : للأسف يوجد مأجورون يسببون الاضرار بسمعة الكويت والاساءة لصاحب السمو فلا يجب أن نلتفت الى نائبة تستفزهنا وهناك

مجلس الامة يقر تكليف لجنة الشؤون الخارجية التحقيق في موضوع الرئيس الفلبيني على ان تقدم تقريرها الى جلسة 6/3/2018.

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة.

\ عدنان عبدالصمد: يجب ان يبين لنا وزير المالية اسباب قيام محافظ البنك المركزي بانهاء خدمات موظفين دون سابق انذار.

\ يوسف الفضالة تعقيبا على جواب وزير التجارة حول صندوق المشاريع تم تغيير قوانين صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال لجنة تحسين بيئة الاعمال.

\ خليل ابل: تعقيبا على جواب وزير المالية حول صرف الكادر المالي للقياديين بأثر رجعي للمراقبين الماليين فقط.

الوزير السابق اجاب على سؤالي مرفقا به جدول ارى ان فيه استخفافا بالسؤال البرلماني وهذا تتحمله الحكومة كلها، الان الوزير الحالي روح حاسب المستشار الذي اعد هذا الرد، واذا جاءت الصيغة نفسها فأنت امامي، انا ما اسمح لتشويه مستشارين يعبثون بهذه الادارة البرلمانية، قانون تعيين القياديين الجديد سيبعد القيادات الفاسدة ويفسح المجال امام الشباب لتبوؤ هذه المناصب.

مكافآت الموانئ

\ عادل الدمخي:وجهت السؤال لوزيرة الاسكان حول مؤسسة الموانئ التي تتفنن في قطع المكافآت الممتازة عن الموظفين عبر تعميم حول كيفية قطع الاعمال الممتازة بموافقة المدير والمدير العام يتفنون في اذلال الموظف الكويتي بتأخير المكافآت الممتازة وايجاد قرارات جديدة لحرمان من يعارض توجه المدير والعامل الشخصي في تقييم الموظف فيه اشكالية كبيرة ان لم يحصل على تقييم ممتاز يحرم من الوظيفة الاشرافية دون معايير واضحة ومفصلة لمنح فلان وحرمان فلان وفي مؤسسة الموانئ هناك تعسف واذلال وحرمان الموظف ويستدعيه المدير من اجازته للتحقيق معه حول قصده عن تغريده في حسابه الخاص.

\ وزيرة الاسكان جنان بوشهري : تأخر الاعمال الممتازة عن موظفي الموانئ تم وفق مواعيد الصرف واشتراطات الاعمال الممتازة سؤال جديد تقدم فيه النائب وسوف نرد عليه والاشتراطات تمت بقرار وزاري صدر في فبراير 2017 وهو قرار قيد التعديل.

\ عادل الدمخي: يجب ان يكون لك كوزيرة موقف بشأن التعسف مع الموظفين بقضايا المكافآت والتقييم.

\ عبدالوهاب البابطين: تعيين الخبرات والمستشارين دون وجود اعلان مشكلة ونحن نعاني في الجهات الحكومية من تعيين المستشارين الوافدين على حساب الخبرات الكوتيين، وسؤالي لوزير النفط مستشارين اثنين وافدين في النفط وانه ليس هناك بالسوق خبرات مثلهما وقد وجدت خبرات كويتية افضل من هؤلاء المستشارين عكس ما جاء باجابة الوزير بان خبراتهم نادرة.. وثبت ان هناك كويتيين لديهم خبرات مماثلة موجودة في الكويت وامنح مستشاربن وافدين تذاكر سفر، وسيارة ودراسة ابنائه وبوليصة تأمين على الحياة والمستشار الكويتي يمنح فقط الراتب، جزء كبير من الدمار الحاصل في المؤسسات الحكومية بسبب “هزيلة” واقول للحكومة ان لم تكونوا تثقون بالكفاءات الكويتية يجب ان تعلنوا ذلك صراحة حتى تكونوا امام مسؤولياتكم ونكون نحن امام مسؤولياتنا.

* وانتقل المجلس إلى بند الاحالات.

*وافق المجلس على بند الاحالات.

* سعدون حماد: بالنسبة لمقترح تقديم بند تعديل على قانون الصندوق وصلنا أمس مكون من 172 مادة ولا يمكن ان نسلقه في يوم واحد ولا أهميته اعطونا مجالا لنقرأ القانون ونسجل ملاحظاتنا.

* يوسف الفضالة: التقرير مدرج منذ فترة على جدول الاعمال وسحب لتعديل فقرة من القانون، ونشرح القانون ومناقشته ولنسمع لملاحظاتكم.

* سعدون حماد: التقرير يعلم عنه أعضاء اللجنة أما النواب الآخرون لم يطلعوا عليه وما تضمنه من ملاحظات.

قانون الجيش

* وافق المجلس على مناقشة قانون الجيش والأسرة والمعاقين وحقوق الإنسان ودعم المشاريع في جلسة اليوم أو غدا.

* وانتقل المجلس الى بند مناقشة قانون لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في شأن الجيش.

* صالح عاشور: هناك تعديلات بسيطة على القانون المقرر لديه علم بذلك وكلها مادتان واذا الحكومة ما عندها مانع على التعديل يتم التصويت عليه.

* عدنان عبدالصمد: كان الجدل حول مادة في القانون وتم الاتفاق عليها ولكن البعض يحاول يعرقل والحكومة موافقة بالاتفاق على تعديل بسيط يعرفه مقرر اللجنة وتم التصويت على اغلاق باب النقاش سابقا… والتصويت لا يحتاج الى نقاش.

* عيسى الكندري: تم قفل باب النقاش على بند الضيافة في الداخلية… اما موضوع النقاش تم واستمر حتى الساعة الثانية ظهرا.. ولم يقفل النقاش.

* مرزوق الغانم: نحن في معرض استكمال ما انتهت اليه الجلسة الماضية لدى مسجلين يستكملون النقاش راجع لكم تقفلون باب النقاش راجع لكم.

* رياض العدساني: المذكرة الايضاحية تتعارض مع القانون.

* عبدالله فهاد: هناك شبه اتفاق مع وزير الدفاع واعضاء اللجنة وأرى ان تقره بالمداولة الاولى والقانون فيه اتفاق من الحكومة.

* عبدالله الرومي: مع التقدير للحكومة بعد كل هذه المدة 51 سنة في اخطر مؤسسة عسكرية ولدينا بعثات ودورات للتخصص في مستويات عالية اليوم تريد ان تستعين بالأجنبي والضباط اللي عندنا والافراد ما عندهم خبرات لماذا الاستهانة بالكويتيين وعدم الاستعانة بهم مع التقدير لكل الافراد الموجودين في الجيش من غير الكويتيين وعندنا الشباب الكويتي كثير ليش مكدسهم بالوزارات ليكونوا عاله… خل يرحون للجيش ويعطونهم حوافز واوعدوهم بحوافز ومكافآت ولكن قصوا الحبل فيهم والسياسة في الجيش خاطئة والنظرة يجب ان تكون واسعة وليست ضيقة.

* وزير الدفاع: الفكرة ان هناك توافقا على المادة التي نحتاج تعديلها والحكومة ترى ان ذلك كافيا لحاجتها وارى ان نقفل باب النقاش ونصوت على القانون.

* وافق المجلس على التصويت على القانون لمداولة اولى.

* رياض العدساني: الاولوية للكويتيين ونبي تعهد من الحكومة بذلك ثم لغير الكويتيين.

* عدنان عبدالصمد: الحكومة موافقة على التصويت على مداولتين الان وهناك طلب بذلك.

* مرزوق الغانم: كلمني المرداس وفهاد بان يتم التصويت عليه مداولة أولى فقط واعادته للجنة للتعديل عليه.

* نايف المرداس: اتفقنا مع وزير الدفاع على التعديل بموافقة النواب وسوف اقرأ التعديل ويجوز قبول غير الكويتيين في الجيش.

* وافق المجلس على القانون من جيث المبدأ بالاغلبية.

* حمدان العازمي: التعديل يقول التعيين في الجيش عند الحاجة ليش خلوا الحكومة تدش الجيش ونريد تعهد الحكومة بتعيين البدون ويحدد في القانون ان يشمل البدون.

* عبدالله فهاد: المذكرة التفسيرية توضح الامر غير الكويتيين تشمل العرب والبدون وهذا حلم لاخوانكم البدون وفي اول اسبوع سجل 25 الفا لا تجرمون بحق البلد في بدون ولاءهم للبلد.

* وافق المجلس بعد التوصيت على التعديل بالقانون بواقع 37 صوتا من 47 اجمالي الحضور.

واستؤنفت الجلسة عند الساعة الواحدة وعشر دقائق، بالانتقال الى تقرير اللجنة التشريعية في شأن تعديل قانون محكمة الأسرة.

محكمة الأسرة

\ الحميدي السبيعي: التعديل يسد النقص التشريعي الذي ظهر في تطبيق القانون.

\ محمد الدلال: التعديل يعالج اشكالات فنية وعلمية في قانون الأسرة، وترجمة لما سمعناه من قضاء ومحامين.

\ صالح عاشور: أنا أسأل اللجنة التشريعية لماذا لم توافق على تعديل المادة الرابعة بتطبيق احكام المذهب الجعفري على اتباع هذا المذهب.

\ عبدالله الرومي: لا حاجة لنا لقانون الأسرة المقر في المجلس السابق، فهو مكلف ماليا ويشغل مجلس القضاء عن أمور اكثر أهمية، ايضا كيف يتم حرمان الناس من حق الطعن بـ”التمييز” مع إبقاء هذا الحق للنيابة فقط.

\ خليل الصالح: لابد من الاستعجال بإنشاء محكمة الأحوال الشخصية لاتباع المذهب الجعفري.

\ خالد الشطي: اللجنة تجاهلت اقتراحي بتطبيق أحكام الفقه الجعفري على أصحاب هذا المذهب مع انه اقتراح جمعية المحامين وأنا بينته أناشد الأعضاء إقرار هذا التعديل.

\ خليل أبل: الدستور يضمن في مواده حرية الاعتقاد، ومن حق أي مواطن اعتناق المذهب الذي يريده، فلا يجوز إقرار قوانين تتجاهل هذه المبادئ الدستورية، ترى حقي عليك وعلى الدولة وليست منة في ذلك، توافق القانون مع هذا المبادئ.

الطعن بالتمييز!

\ الحميدي السبيعي: الرأي للجنة بالنسبة للرد على الاخ عبدالله الرومي، والنص الجديد هو ذاته القديم فإن كان غير دستوري، فالقديم هو غير دستوري كذلك، والذي حصل حددنا الحالات بثلاث حالات بالتوسع بحق النيابة، وفيما يخص الرد على الاخوان صالح عاشور وخالد الشطي وخليل الصالح وأبل، أنا صاحب فكرة ان يخرج هذا القانون لأن عندي نظرة بأن محكمة الأسرة لا يغنى عن وجود محكمة أحوال شخصية خاصة بالمذهب الجعفري، ولكن هناك دوراً في اللجنة التشريعية وقد بعثنا كتباً للحكومة عن قانون الأحوال الشخصية للمذهب الجعفري ودوره قادم حسب التسلسل في جدول اعمال الجلسة في مارس المقبل، أما تعديل الاخ خالد الشطي فنحن جميعا مع الدستور وحق المذهب الجعفري بالتقاضي موجودة بالقانون بالمادة 345 بتطبيق القانون الخاص بهم.

\ عبدالله الرومي: أنا أثرت المادة 13 بالقانون ونحن بصدد الموافقة على تعديل قائم ولا نقبل ان نتجاوز عن شيء غير دستوري فهل ترى ان هذا القانون دستوري وانت تعلم كمحام ان القانون كلام فاضي، كيف تحرمني من حق التقاضي وتتيح للنيابة بالتمييز والطعن، وحرمان المتقاضي من حق التقاضي فهذه شبهة دستورية؟

\ صالح عاشور: هناك تردد من الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء بشأن تقديم قانون الأسرة وما يخص تقرير الأحوال الشخصية للمذهب الجعفري.

\ خالد الشطي: هناك توجه لإقرار قانون الاحوال الشخصية الجعفرية لكن هناك اطرافاً متنفذة تريد خلق هذه التفرقة بالمجتمع بعدم اقرار هذه القوانين لمزيد من التفرقة وليس هناك دين أو مذهب يقبل بالاستغناء عن أحكامه الفقهية.

\ الحميدي السبيعي: النائب خالد الشطي مقدم قانون الاسرة ولم يقدم ضمنه اضافة لاحوال الشخصية الجعفرية وانا من قدمت خطابا لجمعية المحامين حول قانون لاحوال الشخصية الجعفرية.

\ خالد الشطي: استغرب من رئيس اللجنة ان يستعين بالمحامين ويفاضل بين التعديلات, كيف لا يستطيع رئيس اللجنة التعهد باقرار المحكمة الجعفرية, وفي الوقت نفسه يتعهد لاهالي المعتقلين بتقديم قانون العفو, والنائب السبيعي هو من يعرقل قانون الاحوال الشخصية الجعفرية.

\ الحميدي السبيعي: هذا قانون حكومي لا يسقط بحل المجلس ويبقى على جدول الاعمال.. ولم اتعهد بقانون جناسي وليس لدي محاباة بتمرير القوانين ولكن اراعي جدول اعمال اللجان الاخرى ولا احد يزايد علينا, وتخلي القضية شخصية وكأننا ضد المذهب الجعفري واقول رأيي كقانوني لا يمكن ان تسير المحاكم بهذه الصورة العرجاء وانا مع قانون الاحوال الشخصية للمذهب الجعفري.

\ الرئيس الغانم: هناك تعديل ورد إليه على القانون في المادة 4 تعديل تنص على تطبق احكام محكمة الاسرة على ابناء الفقه الجعفري.

\ وزير العدل: قانون محكمة الاسرة مهم ومتخصص وطبق في 2014, وقانون 2015 افرز بعض السلبيات ولا يوجب اي شبهة دستورية في القانون حول درجات التقاضي وعدم وجود تقاضي لبعض الدرجات, والاقتراح المقدم بشأن الاحوال الشخصية الجعفرية ليس مكانه الان بهذا القانون والاستثناء من التمييز بالنسبة للافراد هو لتقليل فترة التقاضي.

\ عبدالله الرومي: هل المطلوب ان تضيع الحقوق في التقاضي هل المطلوب في محاكمنا تقليل فترة التقاضي واقامة العدل على ما عداه.

لم يوافق المجلس على التصويت بالتعديل المقدم على المادة 4 الذي تقدم صالح عاشور بواقع 4 من 37.

تأجيل الثانية

\وانتقل المجلس الى التعديل للمادة 13 التي تنص على حق التقاضي بالطعن على محكمة التمييز للافراد.

\ وزير العدل: حق التقاضي مكفول وقد اقرت المحكمة الدستورية ان حق التقاضي مكفول ولا يعني 3 درجات فقط تكفل حقه للتقاضي والغاء درجة الغاء حق التقاضي او عدم كفالته.

\ وافق المجلس على التعديل القاضي بكفالة حق الافراد بالطعن على احكام محكمة التمييز في محكمة الاسرة, بعد ان ايد التعديل 22 من اصل 43.

\ مجلس الامة يقر المداولة الاولى لتعديل قانون محكمة الاسرة باغلبية 42 ورفض 3.

\ فهد العفاسي اتمنى تاجيل المداولة الثانية لان لدينا كلاما ومقترحات حول فتح الطعن بالتمييز.

\ الرئيس الغانم ترفع الجلسة الى الغد.