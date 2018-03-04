تل أبيب بدأت العد التنازلي لاغتيال حسن نصرالله

أكد تقرير عسكري إسرائيلي، إن جيش الاحتلال يبدو جادا هذه المرة في وضع يده على أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله، رغم أنه يقضي جل وقته تحت الأرض منذ حرب لبنان الثانية 2006.

وقال الخبير بموقع “وللا” الإخباري، أمير بوخبوط، في تقرير ترجمته “عربي21″، أن العمل الإسرائيلي جار على قدم وساق؛ بهدف الوصول لطرف خيط يوجه صاروخ سلاح الجو الإسرائيلي باتجاه نصر الله وباقي قيادات الحزب، ولكن في ظل عدم وجود معلومات محددة، فقد دأب الطيران الإسرائيلي على إلقاء قنابل ثقيلة وقذائف هائلة على العديد من مربعات الضاحية الجنوبية، حيث يختبئ نصر الله، وباستثناء الدمار الهائل الذي حل بالمنطقة، لم يتم تحقيق الهدف المطلوب بقتل نصر الله.

وأشار إلى أنه تم وضع مسألة نصر الله على طاولة القرار الإسرائيلي، حيث تقرر إجراء سلسلة تغييرات أمنية استخبارية، كما تم شراء قنابل هائلة مخصصة للوصول للمخابئ تحت الأرض، لاستهداف مواقع التخفي بصورة خاصة.

ونقل عن قائد الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، قوله في خريف 2017، إن نصر الله هدف شرعي للاغتيال.