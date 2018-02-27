تل أبيب توافق على مشروع استيطاني جديد في القدس الشرقية

القدس – الأناضول:

منحت السلطات الإسرائيلية تصريحاً لجمعية استيطانية، لإقامة مسار، وسط الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أمس، أن جمعية “إلعاد”، المختصة بالاستيطان في القدس الشرقية، حصلت على ترخيص لإقامة مسار استيطاني.

وأضافت إن المسار سيكون بطول 784 مترا ويمتد من غابة مستوطنة “أرمون هنتسيف”، المقامة على أراضي بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، وحتى بلدة الثوري الفلسطينية في المدينة، من دون أن توضح ماهية المسار، لكنها أرفقت الخبر بصورة لمعبر هوائي “تلفريك”.

وأوضحت أنه “تم منح التصريح قبل شهرين، ومن المتوقع أن يبدأ العمل قريباً”، مضيفة إنه “سيتضمن العمل تركيب عمودين خرسانيين يبلغ ارتفاعهما أربعة أمتار مغطاة بالخشب، ويمر كابل بينهما”.

من جهتها، قالت عضو حركة “السلام الآن” الإسرائيلية حاغيت اوفران “تستمر سلطات الدولة في منحهم (إلعاد) المواقع على طبق من الفضة”.

وأضافت “اتخذت بلدية القدس قراراً مبهماً تجاوزت فيه سلطات التخطيط، من دون إعلام الجمهور، وتجاهلوا أي عملية تخطيط حضري منظمة”.

يشار إلى أن “إلعاد” تنشط في استيطان منازل وممتلكات عربية في بلدة سلوان بالقدس الشرقية.