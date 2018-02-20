21 ألفا غادروا البلاد و8500 عدلوا أوضاعهم خلال الفترة الاولى

كتب – منيف نايف:

مددت وزارة الداخلية مهلة مغادرة المخالفين بلا غرامات وتعديل اوضاع الراغبين بالبقاء في البلاد لمدة شهرين اعتبارا من 23 فبراير الجاري وحتى 22 ابريل المقبل، ورفعت قيمة قروض صندوق الشرطة لتصبح بين 3 و8 الاف دينار تبعا للرتبة.

في هذا السياق، أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قرارا بتمديد مهلة مخالفي قانون الاقامة حتى يستفيد منها المخالفون الذين تأخرت سفارات بلادهم في استخراج وثائق سفرهم، على ان يعفى الاجنبي المخالف الذي يغادر البلاد او يخرج منها خلال المدة المحددة من العقوبات او الغرامات المقررة بالمرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959.

وعممت “شؤون الاقامة” على جميع اداراتها بقبول طلبات تحويل اقامة أرباب (عمالة) المنازل حاملي الاقامة المادة 20 ولديهم قيد أمني (هروب) الى اي كفيل جديد مع وجوب موافقة وحضور الكفيل السابق، وذلك بعد تنفيذ الشروط الواردة بالقرار الوزاري لجهة دفع الغرامات ورفع واقعة التغيب مع عدم وضع قيد عدم التحويل الا بعد مرور سنة كما كان بالسابق.

بدوره، اوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لـ “السياسة” ان “نحو 21 الف مقيم ممن تنطبق عليهم الضوابط غادروا البلاد خلال الفترة الاولى من سريان المهلة وتحديدا بين 29 يناير الفائت و20 فبراير الجاري”، مشيرا الى ان نحو “8500 عدلوا اوضاعهم بعد دفع الغرامات المتوجبة عليهم خلال نفس الفترة”.

من جهة أخرى، أصدر الجراح قرارا بتعديل قيمة القرض الذي يصرف من صندوق الشرطة لاعضاء قوة الشرطة لتصبح بقيمة 8 الاف دينار لرتب من عقيد فما فوق، و6 الاف للمقدم والرائد، و4 الاف للنقيب والملازم اول والملازم، و3 الاف لضباط الصف والأفراد، علما ان القرار رفع اجمالي القرض لجميع الفئات بقيمة الف دينار.