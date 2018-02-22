تمرين للجيش الإسرائيلي يحاكي إمكانية نشوب حرب مع لبنان

القدس – الأناضول: أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أمس، أن “الجيش أجرى الأسبوع الجاري، تدريباً يحاكي إمكانية نشوب حرب مع لبنان”.

وقال أدرعي “جرت خلال الأسبوع سلسلة تمارين على مستوى الألوية في القيادة الشمالية العسكرية، في إطار الجهود لرفع حالة الجاهزية في القيادة العسكرية الشمالية”.

وأضاف “شاركت في التمارين قوات في الخدمة الإلزامية والاحتياط وتدربت على التجند بشكل سريع، وعلى القدرات بتفعيل النيران والاستعداد للحرب في منطقة لبنان”.

وأوضح أنه “في إطار التمرين جرى تعاون واسع النطاق بين قوات المدرعات والهندسة والمشاة والمدفعية، حيث حاكت القوات سيناريوهات متنوعة في القتال المتواصل، بالإضافة الى تجريب القدرات والعمق اللوجستي”.

وأشار إلى أن رئيس أركان الجيش غادي أيزنكوت تفقد “ساحة التمارين، حيث تم استعراض القدرات الميدانية وأهم نشاطات الألوية القتالية”.

وأضاف “تأتي هذه التمارين في إطار خطة التدريبات المكثفة التي يجريها جيش الدفاع في العام الجاري، بهدف تأهيل المقاتلين والقادة لمختلف سيناريوهات القيادة الشمالية بهدف رفع جاهزية القوات لحالة الحرب”.