تمرين مشترك بين البحرية القطرية ونظيرتها البريطانية

الدوحة – الأناضول: أجرت القوة الخاصة البحرية، التابعة للقوات الخاصة المشتركة القطرية، أمس، تمرينًا مشتركًا مع القوات البحرية البريطانية، في المياه الإقليمية لدولة قطر.

وذكرت وزارة الدفاع القطرية، في بيان، إن “التمرين تضمن تدريبًا على كيفية المناورة والاقتحام والتفتيش والقبض على إرهابيين”.

وشارك في التمرين كاسحه الألغام البريطانية “HMS Ledbury” وزوارق الأقتحام السريعة “براق” و”هوكن” الخاصه بالقوة الخاصة البحرية القطرية.

وهدف التمرين إلى تبادل الخبرات بين القوات المشاركة، وتدريب الأطقم القطرية والبريطانية على طرق الإسناد المختلفة.

وجاء التمرين بناء على طلب من القوات الملكية البريطانية، ووفق اتفاقيات مسبقة بين الجانبين، في إطار التعاون الدفاعي الثنائي، لدعم جهود مكافحة الإرهاب وعمليات التهريب ولحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة، وفق البيان القطري.

إلى ذلك، التقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن غانم بن شاهين الغانم، قائد القيادة الجوية المركزية الاميركية جفري هريغون بالدوحة.

وجرى خلال الاجتماع “تبادل وجهات النظر في العلاقات الثنائية العسكرية بين قطر والولايات المتحدة وسبل دعمها وتطويرها”.