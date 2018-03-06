تمسّك واشنطن بالمعايير النووية الذهبية سيدفع الرياض نحو عواصم أخرى

أحمد القيسي

د. أحمد القيسي

تكافح إسرائيل حالياً في معركةٍ سياسيةٍ في واشنطن لإيقاف اميركا عن السماح للرياض بتطوير برنامجها النووي، وقد يأتي إصرار واشنطن على فرض ضوابط مسبقةٍ على النشاطات النووية السعودية، كشرط للتعاون، بنتائج عكسيةٍ على صعيد مكافحة الانتشار النووي. اذ أنّ الرياض رفضت سابقاً توقيع اتفاق مع واشنطن يحرمها من تخصيب اليورانيوم، وأبلغت واشنطن أنّها لا تريد أن تخسر احتمال تخصيب اليورانيوم مستقبلاً.

وإذا تخلّت واشنطن عن الإمداد النووي للرياض فإنّ موسكو وبكين وباريس وسيؤول، ستوفر ما تتطلّبه طموحات المملكة النووية، فبالنسبة للصين تكمن أهمية مكانة المملكة عند مفترق الطرق الغربي لمبادرة “حزام واحد، طريق واحد”، وفي العام 2016، وقّعت الصين صفقةً لاستثمار 2.43 مليار دولار لبناء مجموعةٍ صناعيةٍ من معدّات التصنيع النووي في السعودية.

وروسيا من جانبها، تريد توسيع بصمتها المحدودة في المنطقة بعرضٍ جذابٍ لبناء مفاعلاتٍ نوويةٍ في السعودية. ووقّعت شركة “روس آتوم” الروسية خارطة طريق للتعاون في مجال الاستعمال السلمي للطاقة النووية مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية، في السعودية، بمعنى آخر، فإنّ واشنطن بكل الأحوال قد لا تكون لديها القدرة على منع السعودية من تخصيب اليورانيوم.

نظراً الى الضغوط المحلية القوية في كلا البلدين، من الممكن التوصّل لحلٍّ توفيقيّ، من خلال مشاركةٍ اميركية محتملةٍ في البرنامج النووي المدني السعودي، فقد اقترح ترامب مشروعاً لبناء محطاتٍ نوويّةٍ بالسعودية بقيادة شركات اميركية، مثل شركة “وستنغهاوس” للكهرباء، مقابل السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم. اذ تسعى إدارة ترامب لتسهيل الشروط على الاتفاق مع السعودية لمساعدة “ويستنغهاوس” والشركات الاميركية الأخرى للفوز بهذه العقود والاتفاقيات.

بهذا ستكون اميركا مشرفةً بالكامل على الصفقة النووية مع السعودية وهذا هو أفضل خيار لاميركا لتقليل احتمالات لجوء السعودية إلى النشاط السرّي أو اللجوء إلى دولٍ أخرى، والتي من غير المحتمل أن تُطالب الرياض بالتخلّي عن التخصيب وإعادة المعالجة.

كريستوفر فورد، مستشار ترامب للقضايا النووية، يقول إنّ الاتفاق النووي مع طهران يُصعّب على واشنطن الإصرار على الحدّ من قدرات البلدان الأخرى، ومؤيدو إلغاء “المعيار الذهبي” مع السعودية يرون أن يجب التساهل مع المملكة لمنع الدول الأخرى من اغتنام الفرصة، ويشير البيت الأبيض إلى أنه لن يصرّ على قبول السعودية “للمعيار الذهبي”، لأنها وعدت بعدم إعادة معالجة الوقود لاستخراج البلوتونيوم أو تخصيب اليورانيوم، لاسيما أنّ السعودية أدخلت نظام “ثاد” الاميركي (منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض جو) للحصول على الحوافز المتعلقة بشراء الأسلحة الاميركية والحصول على دعم واشنطن ببناء محطات الطاقة النووية.

واشنطن قد تخفّف موقفها من تخصيب اليورانيوم السعودي من أجل تعزيز تعهّد ترامب بتجديد الصناعة النووية الاميركية، والتوصّل لاتفاقٍ نووي معياري ومرنٍ مع السعودية سيمنح الولايات المتحدة حقّ النقض على العديد من أشكال التخصيب وإعادة معالجة الوقود النوويّ بالسعودية، بشكلٍ يتوازن مع درجة التخصيب الإيراني.

رغم أن السعوديين رفضوا القيود المفروضة في المعايير الذهبية، إلا أنهم مهتمون باستئناف المحادثات حول اتفاقٍ يكون مقبولاً لاميركا واهتماماتها في منع الانتشار النووي، وتفضّل الرياض الحصول على دعم واشنطن في تطوير برنامجها للطاقة النووية ضمن قواعد معاهدة عدم الانتشار العالمية، بدلاً من تطوير البرنامج سرّاً بمساعدة دولٍ أخرى، إلا أنّ العائق الوحيد أمام السعودية لتوقيع اتفاقٍ نوويٍّ مع اميركا هو الكونغرس(المكان الذي تملك فيه إسرائيل أصدقاء مؤثرين)، وحتى لو تمّ التوصّل لاتفاقٍ بين الرياض وإدارة ترامب، فإنّ بإمكان الكونغرس إمّا أن يعرقل الصفقة، أو يضيف بنوداً تمنع اميركا من بيع التكنولوجيا اللازمة لتخصيب اليورانيوم أو معالجة البلوتونيوم للسعودية.

المدير العام للمركز الدولي لتقييم المخاطر الاستثمارية