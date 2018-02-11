نال التوتر من الفريق المشترك للكوريتين الشمالية والجنوبية، خلال هزيمته الكاسحة أمام سويسرا (0-8) اول من امس في منافسات هوكي الجليد للسيدات، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.

ولم يُدرك الفريق، أنَّ المباراة تُقام في حضور الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي، وكيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ.

ووفقًا للكندية سارا موراي، مدرب الفريق الكوري المشترك، فإنَّ الأجواء المصاحبة للمباراة، أخرجت اللاعبات عن شعورهن، وأفقدتهن التركيز خلال المباراة التي جرت في مركز هوكي الجليد في جانجنيونغ.

ورغم الهزيمة الثقيلة، أكد الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أن الفريق الكوري المشترك عليه أن يشعر بالفخر للأداء الذي قدمه.

في سياق متصل، قدم متسابقو تايكواندو من كوريا الشمالية والجنوبية، عرضا مذهلا في جانجوون حيث خطفت الجهود الدبلوماسية الرياضية الأضواء بجانب الركلات والصرخات والألواح الخشبية الطائرة.

وشهد الحدث، الذي استمتعت به الجماهير في معهد جانجوون كارير التعليمي في سوكتشو، مشاركة فريقين من البلدين وقدما عرضا لمدة 25 دقيقة قبل أن ينضما في عرض واحد.

وقال بان جي – مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة قبل بدء العرض «سنشاهد مدى القوة التي تستطيع الرياضة أن تجلبها للترويج للسلام والصداقة والتناغم بين كوريا الجنوبية والشمالية.. دعونا نروج للمصالحة والتناغم من خلال قوة الرياضة».

ويشارك رياضيو كوريا الشمالية في الأولمبياد الشتوي، واتفق البلدان على المشاركة بفريق موحد في منافسات هوكي الجليد.

توهج هولندي

وحقق الهولندي سفن كرامر «ثلاثية» ذهبية في دورات الألعاب الأولمبية الشتوية في التزحلق السريع على الجيد (فئة 5000 آلاف م).

وبات كرامر (31 عاما)، حامل الذهبية الأولمبية في دورات بيونغ تشانغ 2018، سوتشي الروسية 2014، وفانكوفر الكندية 2010.

وحقق كرامر الأحد رقما قياسيا أولمبيا بإنهائه السباق بتوقيت 6:09,76 دقائق، متقدما على الكندي تيد-يان بلومن والنروجي سفيري لونده بيديرسن.

وتمكن الهولندي بالتالي من الصعود الى منصة التتويج للمرة الثامنة، في مشاركته الرابعة في دورة أولمبية شتوية.

ذهبية اولى لاميركا

وأحرز الأميركي ريدموند جيرارد (17 عاما) أول ميدالية ذهبية لبلاده، وذلك بتتويجه في منافسات ألواح التزلج لفئة «سلوب ستايل».

وحقق المراهق الأميركي 87,16 نقطة، متقدما على الكنديين ماكس باروت الذي أحرز الفضية، ومواطنه مارك ماكموريس الذي توج بالبرونزية، وهي الثانية له تواليا في دورة أولمبية، بعد ألعاب سوتشي 2014.

وقال جيرارد «كنت سعيدا جدا عندما رأيت انني حللت في المركز الأول»، معربا عن اعتقاده ان باروت «حقق نتيجة جيدة جدا، الا ان للحكام تقديرهم الخاص. وأنا متحمس الى درجة كبيرة!».