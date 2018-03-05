تسمية ممثلين أو ضباط اتصال للدول الأعضاء يجتمعون في الكويت أبريل المقبل

عقدت اللجنة التنفيذية لمركز “استهداف تمويل الارهاب” الاجتماع التمهيدي الاول لها أمس في الكويت بحضور كافة دول اعضاء المركز وهم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الاميركية.

وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش الاجتماع ان الوزراء المختصين في دول مجلس التعاون والولايات المتحدة وقعوا في شهر مايو الماضي مذكرة تفاهم لانشاء مركز استهداف تمويل الارهابيين برئاسة مشتركة بين المملكة العربية واميركا ومقره الرياض ويشمل في عضوية جميع دول الخليج العربي. واضاف ان المركز يحتاج الى اعتماد اجراءات عمله وذلك لاعتماد وثيقة حوكمة تنظم اليات عمله وتنظم ميزانيته وعدد افراد العاملين فيه ونطاق صلاحياته والحصانات وكثير من الامور المتعلقة بالعاملين فيه اضافة الى مستوى وشكل تمثيل الدول وحجم تواجدهم في الرياض. واشار الى تواجد ومشاركة كافة اعضاء المركز خلال استضافة الكويت للاجتماع التمهيدي الاول مشيدا بالمشاركة الايجابية والفعالة والطرح العقلاني والموضوعي في الاجتماع.

وبين انه تم الاتفاق على ان يتم تسمية ممثلين لهذه الدول او ضباط اتصال للدول الاعضاء ليتم التواصل فيما بينهم على ان يتم الاجتماع لاحقا في الكويت في النصف الاول من ابريل المقبل لاستكمال النواقص والنقاط التي هي بحاجة لاعتمادها.

واعرب السفير الصبيح عن امله في ان ترفع التوصيات لمستويات اعلى للدول الاعضاء لاعتمادها بشكل نهائي ليواصل المركز عمله ويفعل آلياته سواء في الرياض او الدول الاعضاء.

من جهته اعرب المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري في مكافحة الارهاب والوساطة في تسوية المنازعات الدكتور مطلق القحطاني في تصريح مماثل عن سعادته بتواجده في الكويت لحضور وعقد اجتماع مهم عن الحوكمة المتعلقة بالمركز مشيدا بروح التعاون التي سادت الاجتماع.

وقال إنه تم التوافق على كثير من الامور في الاجتماع لافتا الى ان الهدف المشترك لكافة الدول هو توحيد الجهود الدولية والاقليمية في محاربة الارهاب وتمويله.

وأشار إلى تفاهمات بشأن عقد المركز لاجتماعات في اماكن مختلف من الدول الاعضاء اضافة الى المسائل المتعلقة بمكافحة تمويل الارهاب والاجراءات التي ينوي المركز القيام بها في هذا الشأن.

واعرب عن اعتقاده بأن هذا المركز سيلعب دورا ايجابيا ومكملا للجهود الفردية والاقليمية والدولية سواء الخليجية او الدولية لتجفيف منابع الارهاب.

يذكر ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقعت بحضور خادم الحرمين الشريفين وأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول المجلس ورئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب في شهر مايو عام 2017 مذكرة تفاهم لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب.