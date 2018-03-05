لقاء بديع وسط احترافية الاداء وتجربة كبيرة قدمتها جماعة انعكاس للثقافة والفنون والتي أسسها النحات الكبير والفنان المخضرم سامي محمد، انعكاس بالفعل هي انعكاس لوجود ابداعات فنية يستطيع نخب من خزافي الكويت جميلة جوهر وعلي العوضي وفناني التشكيل جابر احمد، ثريا بالقصمي، سوزان بشناق، عبدالوهاب العوضي، محمد صرخوه، شيخة سنان، سعد حمدان، ابراهيم العطية، هذه النخب والخبرات الفنية العالية لا شك انها ثراء للمشهد التشكيلي الكويتي ومحاولة جادة لتقديم فنون بديعة تستطيع ان تأثر وتتفاعل مع المتذوق والمشاهد لهذه النماذج المحترفة في مجال الفنون.

كيان فني جديد قام بحركة التأسيس القدير النحات سامي محمد صاحب الشهرة العالمية، سامي محمد في باكورة معارض انعكاس يستعيد خطوط الانسان ولكن هذه المرة على جدار اللوحة ليصيغ للمتلقي الم بالظهر وهي تعبيرية تختلط فيها لغة الواقع مع مدى تأثير الفنان بالقضايا الانسانية في محاور عمله النحتي ولطالما يمنح الحجر اداة للتعبير عن ذاته، وتسافر ثريا البقصمي في اولى مشاركاتها في معرض انعكاس لتهدينا جماليات العصافير ومع هذه اللغة التعبيرية ترى البصمي ان البحث عن الحرية صديق الريشة التي لطالما تمنحنا هذا البهاء الجميل.

وتبهرنا سطوح ابراهيم العطية التي تبدو قاسية البروز والمشهد الا انها تنقل لنا بعض من خفايا الريشة في عالمنا وعالم الاخر، سطوح العطية وبروز اللوحة هما بعض من مكونات ابهار ريشة الفنان.

وحول لغة التفوق ورؤية الحرية يبحث محمد صرخوه عن ذلك في بورتريه تفوقت خلالها ريشة صرخوه واستطاعت ان تنقل تعابير الحالة بلا ادنى شك هي حالة احترافية في فنون صياغة الموقف الانساني وحول لغة التجريد وعناق الالوان وابهارنا تلعب شيخة سنان على هذا الوتر الجميل فتستطيع التوقف امام جماليات التراكيب اللونية التي لا شك ان مدرسة اللون تخرج من عباءة ريشة شيخة سنان التي ترى حوار السهل الممتنع هو العلاقة البديعة بين اللوحة والمتلقي، وتمنحنا سوزان بشناق بهجة المرأة وجمالها وحزنها على لوحة التشكيل فهي التجريبية الجميلة، علي العوض يصيغ خزفيات الطموح ويمحها الجماليات المزخرفة ويستعيد بذلك نمطا حضاريا يحمل تكتيكات الماضي بشكل حداثي العوض ينقل تجربته في صياغة فخاريات الفيوم وتبقى هذه المشاهدات التي قدمها العوض تحوز على درجات الجمال والاتقان.

عبدالوهاب العوضي الفنان الذي جاء اضافة للجماعة الفنية اعماله تأتي من طراز رفيع ويستطيع ان يكون انطباعياً وتجريدياً في آن واحد، العوضي قدم الوحدة اللونية وترك لخيال المتلقي عالمه الخاص في التذوق.

ومن جماليات الصياغة ومواكبة المعاصر تأتي اعمال السيراميك الفن الصعب من سعد حمدان لتكتمل الصورة بين خزفيات جماليات جوهر وعلي العوض ليصبح الثلاثي الرائع في عالم الخزف.

موعد مع الاصدقاء يقدمها جابر احمد الفنان المبدع دائماً في عالم التعبيرية الواقعية والذي يحرص على مواكبة الحديث في اللون والموضوع.

ويبقى القول ان هذا التجمع الحداثي لهذه الخبرات الفنية اضافة جديدة لعالم التشكيل الكويتي المعاصر، مع انتظار المتلقي لمشاهدة الجديد والبديع من علامات فنية جميلة وريشة ننتظر من ابداعاتها الكثير.