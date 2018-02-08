كتب – منيف نايف ومشعل السنعوسي:

كشف مصدر أمني ان الادارة العامة للمباحث الجنائية تنتظر تقرير الطب الشرعي الذي سيحدد سبب وفاة الخادمة الفلبينية التي عثر عليها داخل “فريزر” في شقة بمنطقة الشعب تمهيداً لتسجيل قضية “قتل عمد” ضد اللبناني وزوجته السورية اللذين هربا إلى لبنان في شهر نوفمبر 2016.

واوضح المصدر لـ”السياسة” بأن الأجهزة الأمنية ممثلة برجال مباحث حولي بقيادة مديرهم العقيد وليد الفاضل ومن خلال جمع التحريات عن المتهمين توصلت الى ان اللبناني مطلوب على ذمة 12 قضية مالية وقام بتسجيل قضية تغيب ضد خادمته الفلبينية قبل يوم من مغادرته البلاد متوجها الى بلده حيث ترك أمتعته واغراضه في الشقة وهرب.

واشار المصدر الى انه تم اكتشاف امر الجريمة أول من أمس بعد قرار المحكمة باخلاء الشقة بسبب قضايا عدم دفع الايجار الأمر الذي كشف عن جثة داخل “الفريزر” خلال فتحها لاخلائها، ونقلت الى الطب الشرعي لمعرفة سبب قتلها خصوصاً أن الجثة مضى عليها أكثر من عام داخل الفريزر.

ولفت المصدر إلى أنه بعد صدور تقرير الطب الشرعي ستخاطب “الداخلية” “الانتربول” لضبط المتهمين واحالتهما الى المحاكمة.