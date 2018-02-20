أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي عن تأجيل البت في رفع حصانة النائب فراج العربيد وصدور التقرير النهائي لقانوني تعارض المصالح والأسرة في الاجتماع المقبل.

واضاف السبيعي في تصريح الى الصحافيين أمس: أن اللجنة اجتمعت مع وزير العدل د.فهد العفاسي ورئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش وناقشت عدة مواضيع منها طلب رفع الحصانة عن النائب فراج العربيد حيث استمعنا الى وجهة نظره ولمرئيات القضية وظروفها واجلنا البت فيها الى الى اجتماعنا المقبل في الخامس من مارس ليكون مدرجا على جدول اعمال الجلسة في السادس من الشهر نفسه.

وقال السبيعي: ناقشنا كذلك اقتراحا بقانون لتعارض المصالح قدمه عدة نواب ومشروعا حكوميا في الشأن ذاته وحضر معنا من خارج اللجنة النائبان عبدالله الرومي ورياض العدساني.

وكشف السبيعي ان الاجتماع استمر ثلاث ساعات حتى وصلنا الى توافق كبير ونقاط التقاء كثيرة مع الحكومة حول قانون تعارض المصالح وقمنا بتغطية جميع نقاط الخلاف مشيرا الى ان اللجنة ستقدم تقريرها قبل جلسة مجلس الامة المقبلة.

واشار الى ان الاجتماع تطرق الى تعديلات قانون الاسرة الذي أقر في المداولة الاولى رغم وجود اعتراض حكومي على موضوع التمييز حيث أخذنا رأيهم في هذا الجانب وسنقدم تقريرا شاملا في اجتماعنا المقبل.

وقال السبيعي: ان قانون تعارض المصالح موجود في اللجنة منذ اكثر من سنة اذا خرج بالصورة المتوقعة سيلبي طموحات الكثير من النواب والمصلحين الذين يرون ضرورة عدم تعارض المصالح وعدم وجود منفعة لقياديين او حكوميين او نواب مشيرا الى ان هذا القانون سيقر في اجتماع اللجنة المقبل ليدرج على جدول اعمال مجلس الامة في السادس من الشهر المقبل لنخرج بشيء متميز نقدمة للمواطنين.

من جهته أكد النائب محمد الدلال أن اجتماع اللجنة التشريعية أمس لم يكتمل نصابه رغم وجود قضايا رئيسية مهمة ينتظرها الشعب وبالأخص مواجهة الفساد، مشيرا إلى أن وزير العدل ورئيس هيئة مكافحة الفساد ومستشار من وزارة العدل حضروا الاجتماع لمناقشة ملف تعارض المصالح وهو مهم جدا لانه مطلب من متطلبات اتفاقية الامم المتحدة التي صادقت عليها الكويت في 2003 مشيرا الى ان القانون سيعالج قضايا كثيرة مثل الإيداعات المليونية ويسد النقص التشريعي فيها.

وأوضح الدلال في تصريح الى الصحافيين أن قوانين تعارض للمصالح في غاية الأهمية والحكومة قدمت مشروع قانون بشأنه وقبلها كان هناك الكثير من الاقتراحات وشكر النواب الذين حضروا الاجتماع من خارج اللجنة التشريعية كما شكر وزير العدل ومجلس الوزراء لتقديم المشروع.

واكد توافق بين الحكومة واللجنة الفرعية التشريعية على القانون ومعالجة بعض القصور في المشروع الحكومي وبحث العقوبات التي يجب فرضها، لاسيما اللوائح ودور هيئة مكافحة الفساد حول هذا القانون.

واضاف نأمل من أعضاء التشريعية الحضور لاجتماع اللجنة في ٥ مارس للإقرار النهائي وانجاز المشروع ووضعه على جدول الاعمال، خصوصاً انه اليوم او غدا سيعلن عن مؤشر الفساد العالمي واخشى ان تتراجع الكويت .

وبين الدلال انه بوجود وزارة العدل تمت مناقشة قانون محكمة الاسرة واعتماد كل نصوصه الا مادة واحدة تجيز للجميع التمييز وحدث جدل ووصلنا الى ٣ اقتراحات وهي ان يبقى الوضع كما هو عليه، والثاني مقترح قدم من الاعضاء بالسماح للجميع بالتمييز اما الثالث فيستثني التمييز في بعض الحالات من قضايا التركة والارث والوصاية وسنحسم الموضوع في الاجتماع المقبل.