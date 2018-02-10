لندن – (أ ف ب): حسم توتنهام هوتسبر “دربي” شمال لندن بفوزه على ضيفه أرسنال بهدف لمهاجمه هاري كين امس على ملعب “ويمبلي” في قمة المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف المهاجم الدولي الانكليزي في الدقيقة 49، وهو السابع له في سبع مباريات، وعزز به صدارته لترتيب الهدافين مع 22 هدفا، بفارق هدفين أمام المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وكانت المباراة أول مباراة “دربي” بين قطبي شمال العاصمة على ملعب “ويمبلي” الشهير، والذي يستخدمه توتنهام هذا الموسم كأرض له في انتظار انتهاء الأعمال في ملعبه.

وثأر توتنهام من خسارته أمام أرسنال صفر-2 في مرحلة سابقة من الدوري هذا الموسم. كما ثبت تفوقه على أرضه على نادي “المدفجعية” الذي فاز مرة واحدة في مبارياته الثماني الأخيرة على أرض توتنهام. الا انها الخسارة الأولى في آخر مباريات يخوضها أرسنال على ملعب ويمبلي، والذي غالبا ما يستخدم في مباريات نهائية لمسابقات الكؤوس الانكليزية.

وساهم فوز توتنهام في تقدم فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الى المركز الثالث في ترتيب الدوري الانكليزي، برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة أمام ليفربول الذي يحل الأحد ضيفا على ساوثمبتون.

وكان كاين انقذ توتنهام من الخسارة امام ليفربول بالذات في المرحلة السابقة حين سجل هدف التعادل 2-2 في الثواني الاخيرة.

أما أرسنال، فبقي على رصيده السابق مع 45 نقطة، وهو يحتل المركز السادس خلف تشلسي حامل لقب الموسم الماضي.

وأشرك الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال، لاعبيه الجديدين الأرميني هنريك مخيتاريان والغابوني بيار إيمريك أوباميانغ كأساسسين، الا انهما لم يظهرا بالفعالية نفسها خلافا لمباراتهما الاولى امام ايفرتون في المرحلة الماضية (5-1)، والتي شهدت تسجيل الغابوني هدفا، وتحقيق الارميني ثلاث تمريرات حاسمة.

وحول مباريات اليوم يلعب ليفربول في استاد سانت ماريز، ضد ساوثهامبتون الذي وضع حدا لمسيرة بلا انتصارات في 12 مباراة في الدوري، وتقدم بنقطتين عن منطقة الهبوط عقب فوزه 3-2 على وست بروميتش ألبيون في الجولة الماضية.

وسيأمل مانشستر يونايتد في أن يحقق فوزه الثاني على التوالي عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد، المهدد بالهبوط اليوم، ويحتل نيوكاسل المركز 16 متقدما بنقطة واحدة عن منطقة الهبوط ولم يحقق أي فوز في مبارياته الأربع الأخيرة بالدوري، رغم أنه تلقى دفعة بتعاقده مع كينيدي من تشيلسي وإسلام سليماني من ليستر على سبيل الإعارة.

ويستقبل تشيلسي باستاد ستامفورد بريدج غدا، وست بروميتش عقب خسارته 3ـ 0 بملعبه أمام بورنموث و4-1 خارج أرضه أمام واتفورد.

وتسببت النتيجتان في تكهنات واسعة النطاق حول إقالة المدرب أنطونيو كونتي، لكن إدارة تشيلسي تبدو مستعدة لمنح المدرب الايطالي الفرصة لإنقاذ حامل اللقب من تعثره.

إلا أن خسارة أخرى أمام وست بروميتش، الذي حقق ثلاثة انتصارات فقط هذا الموسم ويبتعد بـ 4 نقاط عن منطقة الأمان، ستجعل كونتي قاب قوسين أو أدنى من فقدان وظيفته.