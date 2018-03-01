توتنهام يكمل عقد ربع نهائي الكأس

لندن-أ ف ب:

حسم توتنهام هوتسبر مباراته المعادة مع ضيفه روتشدايل من الدرجة الثانية بعد ان اكتسحه 6-1 اول من امس على ملعب ويمبلي، واكمل عقد الدور ربع النهائي لمسابقة كأس انكلترا في كرة القدم.

وكان روتشدايل انتزع التعادل في الرمق الاخير من ضيفه توتنهام 2-2 في ثمن النهائي في 18 فبراير، وفرض عليه مباراة معادة.

ولحق توتنهام في ربع النهائي بليستر سيتي وتشلسي وسوانسي سيتي وساوثمبتون وبرايتون ومانشستر يونايتد وويغان الذي اطاح بمانشستر سيتي متصدر الدوري.

وفي ربع النهائي، يلعب سوانسي سيتي مع توتنهام، ومانشستر يونايتد مع برايتون، وليستر سيتي مع تشلسي، وويغان مع ساوثمبتون.

وتقام المباريات بين 16 و19 مارس.

تقدم توتنهام عبر الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين في الدقيقة 24، وادرك ستيفن هامفرايز التعادل في الدقيقة 31.

لكن فريق المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو نزل بقوة في الشوط الثاني وسجل ثلاثة اهداف سريعة عبر الاسباني فرناندو ليورنتي في الدقائق 47 و53 و59، ثم اضاف هيونغ-مين الخامس في الدقيقة 65، قبل ان يختم كايل ووكر مهرجان الاهداف مع صافرة النهاية.

وكان سيناريو المباراة السابقة بين الفريقين مثيرا حيث تقدم توتنهام عبر هدافه هاري كاين 2-1 من ركلة جزاء في الدقيقة 87، لكن ستيف ديفيس ادرك التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

يذكر ان توتنهام يخوض مبارياته البيتية على ملعب ويمبلي بانتظار انتهاء تشييد ملعب وايت هارت لاين الجديد.