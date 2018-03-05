تورونتو يواصل تألقه على ملعبه بالـNBA

واشنطن ـ أ ف ب:

اثبت تورونتو رابتورز متصدر المنطقة الشرقية انه “سيد” ملعبه هذا الموسم، بتحقيقه فوزه السادس والعشرين من أصل 31 مباراة خاضها بين جمهوره، وجاء على ضيفه تشارلوت هورنتس 103-98 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وحقق تورنتو فوزه الرابع تواليا والحادي عشر في آخر 12 مباراة، ليرفع عدد انتصاراته الى 45 هذا الموسم (مقابل 17 خسارة)، ويتجه اكثر نحو حسم لقب بطل المنطقة الشرقية على حساب بوسطن سلتيكس الذي تصدرها لفترة طويلة وكليفلاند كافالييرز حامل لقبها ووصيف بطل الدوري (36 مقابل 26).

ورغم اهمية فوز النادي الكندي لم يكن المدرب دواين كايسي معجبا باداء نجومه.

وقال بعد المباراة “لم تكن مباراة جيدة، لكن ما يمكنني الاحتفاظ به منها هو اننا خسرنا في الموسم الماضي مباريات من هذا النوع. لقد فزنا هذه المرة بنضج اللاعبين”.

وفي المباريات الاخرى، فاز ميلووكي باكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 118-110، ولوس أنجليس كليبرز على بروكلين نتس 123-120، وساكرامنتو كينغز على نيويورك نيكس 102-99، وأتلانتا هوكس على فينيكس صنز 113-112، فيما خسر واشنطن ويزاردز امام انديانا بيسرز 95-98، ودالاس مافريكس امام نيو أورليانز بيليكانز 109-126.