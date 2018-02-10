ورد خطأ غير مقصود في عدد يوم الجمعة 2/9 في موضوع زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى عزايز تلبية لدعوة الشيخ علي الجابر، وهو شرح لصورة مرافقة لمستشارة سمو رئيس مجلس الوزراء د. رشا الحمود بأنها حرم الشيخ علي الجابر خلود أبا الخيل، علماً بأن الصورة لـ”سلوى المطيري” فاقتضى التوضيح.
يذكر ان الشيخ علي الجابر اعتاد سنويا على دعوة آل الصباح والحكومة والنواب والسفراء والشخصيات ووجهاء القبائل الى عزايز في شهر فبراير شهر الخير والاعياد الوطنية ما يجسد صورة رائعة من التواصل بين ابناء الوطن وضيوف الكويت.. وكل عام وعزايز بخير.
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