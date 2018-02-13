بحثت القمة العالمية للحكومات، خلال جلسة بعنوان «ما هو مستقبل العملات الرقمية؟» في إطار فعاليات يومها الثالث والأخير، أمس، مستقبل العملات الرقمية وتأثيرها على الاستثمار في السوق وأوجه استخدامها.

وشارك في الجلسة رئيس بورصة «كاراكان» للعملات الرقمية جيسي باويل، و رئيس «إليبسيس» لورانس ونترماير، ورئيس مؤسسة « NEM.io. كيان لون وونغ.

وأكد المتحدثون أن سوق العملات الرقمية تقدر بنحو 400 مليار دولار، أي ضعفي سوق الذهب، أشهرها عملة بيتكوين.

ودعوا إلى توخي الحذر وعدم المجازفة والانجرار وراء هذه الصيحات الرقمية سعيا للكسب السريع، فالتلاعب بالأسعار ليس جديدا، مؤكدين أننا ما زلنا في المراحل الأولية لتشريع هذه العملات.

وتوقعوا ظهور ملايين العملات الرقمية في العالم نظراً لما تخلقه من شعور بالاستقلالية المالية، إلا أن تلك الملايين من الأنواع ستنظم نفسها شيئاً فشيئاً.

وقال الخبراء، إن تلك العملات الرقمية تسهل الاستثمار في السوق للاختلاف الكبير بين روتينية الموظفين وسرعة نقل البيانات، حيث اعتبرها البعض أكثر جدارة بالثقة من العملات الأخرى.

واعتبروا أن من مصلحة السلطات مساعدة هذه التكنولوجيا وعدم فرض القيود عليها، فتنظيميا، موضوع العملات الرقمية معقد، لأن تداولها ليس محدودا في نطاق جغرافي محدد، ولكن مشكلتها ليست في ماهيتها بل في منصات التداول والعملاء وأوجه استخدامها.