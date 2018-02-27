توقيف قائد مركبة تجاوز السرعة… وهرب من الدورية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن فرقة الرادار التابعة لإدارة عمليات المرور سجلت تجاوزاً للسرعة من جانب إحدى المركبات بمنطقة أم الهيمان.

وأضافت الإدارة أنه وفقاً للإجراءات المتبعة والمقررة تم ابلاغ دوريات مرور الطرق السريعة لاستيقاف المركبة، وبالفعل تمكنت إحدى الدوريات المرورية من رصد المركبة المخالفة وحاولت استيقافها الا ان قائد المركبة حاول الفرار وتوجه بها إلى منزله ونزل من المركبة محاولاً الفرار وترك المركبة في وضع التشغيل مما أدى إلى انزلاق المركبة واصطدامها بقائد الدورية واصابة أحد رجالها في ساقه ونقله إلى المستشفى.

وأوضحت الإدارة انه تم ضبط قائد المركبة ومرافقه الذي تبين أنه لا يحمل أثباتا وتم إحالتهما إلى جهة الاختصاص.