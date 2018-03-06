توقيف 87 في واشنطن بينهم قادة رأي مسلمون

واشنطن – الأناضول: أوقفت الشرطة الأميركية 87 شخصا، بينهم عدد من قادة الرأي المسلمين، لمشاركتهم في فعاليات احتجاجية على مشروع قانون يسمح بترحيل المهاجرين الذين وصلوا الولايات المتحدة بشكل غير شرعي.

ونظمت الفعاليات الاحتجاجية، أمام مبنى الكونغرس وداخله؛ احتجاجا على مشروع القانون الذي يهدد مصير نحو 700 ألف، معظمهم من أميركا اللاتينية، قدموا إلى الولايات المتحدة بشكل غير شرعي وهم أطفال.

وتضمنت الفعاليات مظاهرة أمام مبنى الكونغرس، واعتصاما داخل المبنى أمام مكتب رئيس مجلس النواب الجمهوري باول ريان.

وبين المسلمين الذين تم توقيفهم، رئيس مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية “كير” نهاد عوض، والإمام عمر سليمان، والإمام داود وليد، والإمام مجاهد فليتشر، والإمام طالب شريف، وأطلق سراحهم في وقت لاحق.