تونس ترفض إشراك خبراء أجانب في عملياتها العسكرية

تونس – وكالات: أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أمس، رفضها مقترحاً لحلف شمال الأطلسي “ناتو”، بحصول تونس على هبة بثلاثة ملايين يورو، مقابل موافقتها على الحصول على مساعدة خبراء دائمين من الحلف بمركز عمليات تعتزم استحداثه.

وقال وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، خلال جلسة استماع بلجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، أن وزارته رفضت مقترحا تقدم به حلف شمال الأطلنطي يتمثل في إشراك خبراء أجانب بصفة دائمة في مركز مشترك بولاية قابس للتخطيط وقيادة العمليات وتحليل المعلومات وإعداد المخططات وقيادة العمليات المشتركة، بين جيوش البر والبحر والطيران في مجال أمن الحدود وتأمين الشريط الساحلي ومحاربة الإرهاب، مقابل منح تونس مساعدة للعسكريين ومنحة بثلاثة ملايين يورو.

وأكد أنه لا وجود لأي شبر من التراب التونسي خارج عن السيطرة، نافيا وجود أي قواعد أو نقاط عسكرية أجنبية في البلاد.

وحذر من أن التهديدات الإرهابية لا تزال قائمة، مع تواتر معلومات عن وجود مخططات لتنفيذ عمليات إرهابية، مشيرا لتحركات لعناصر إرهابية على الحدود الغربية مع الجزائر والشرقية مع ليبيا، وتخطيطها لتنفيذ عمليات داخل تونس.

على صعيد آخر، أقدمت شابة تونسية على اقتحام مقر البرلمان، وتوجيه سيل من الشتائم لرئيس كتلة الحزب الحاكم “نداء تونس”، سفيان طوبال.

ووثق مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اقتحام الشابة، التي قال نشطاء إنها ناشطة في المجتمع المدني، لقاعة البرلمان، ووصفها لطوبال بـ”السارق”، مما أثار غضبه وطلب منها المغادرة، وسط تبادل للشتائم.