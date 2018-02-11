تونس: تورط أمير قطري بشبكة تجسس تضم وزراء ومديري بنوك

عواصم – وكالات: كشفت صحيفة “الشروق” التونسية، شبهة تورط أمير قطري في فضيحة تجسس، تورط فيها وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق، مع شبكة استخباراتية يقودها رجل أعمال فرنسي، كانت تنقل أسرار تونس السياسية والأمنية إلى هذه الشبكة.

وفي الجزء الثالث من تفاصيل ما أسمتها “فضيحة التجسس”، التي هزت تونس بسبب تورط عدد من القيادات الفاعلة في الساحتين السياسية والاقتصادية، ذكرت إنه تم الكشف عن شبهة “تورط أمير قطري ومدير عام سابق للديوانة، في تهريب ألف كيلوغرام من الذهب عيار 24 من قطر لتونس، ووجود صفقة مشبوهة لتسليح الإدارة العامة للديوانة، التابعة لوزارة المالية”.

وأفادت، إنه “تم إرسال إيميل على البريد الالكتروني للفرنسي جان د، من قبل مواطنه كيفين د، أعلمه أنه سيتم تهريب 1000 كيلوغرام من الذهب من عيار 24، بطلب مباشر من أمير قطري يدعى ناصر ج، وسيتم مساعدته من قبل مسؤول سامٍ بالدولة وستتم عملية تحويل هذه الصفقة الضخمة من الدوحة في اتجاه تونس، بتاريخ 1 سبتمبر من العام 2016”.

في غضون ذلك، أكد وزير الداخلية التونسية، لطفي براهم، جهوزية الأجهزة الأمنية للتصدي للنشاطات المحظورة المتعلقة بالتجسس ومحاولات الرصد، موضحا أمام البرلمان أن جميع دول العالم لديها أجهزة مخابرات تكون متواجدة في مختلف الدول “بطرق مباشرة أو غير مباشرة”، واصفا وجود أجهزة المخابرات في تونس بأنها عادية وغير جديدة.

وتابع أن “أجهزة وزارته تحاول جاهدة رصد كل نشاط مشبوه والتنسيق مع القضاء بشأنه، لدرء أي أخطار ومنع أية أنشطة محظورة، سواء تعلق الأمر بشبكة التجسس التي تم الكشف عنها مؤخرا أو بغيرها”.

من جانبه، نفى المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، وجود شبكة تجسس أجنبية، مشيرا إلى أن النيابة العمومية فتحت تحقيقا في الخامس من فبراير الجاري، في القضية التي تتمثل بالأساس في جرائم ارتشاء، واصفا الحديث عن وجود شبكة تجسس بأنه عار عن الصحّة.

وأشار لاصدار بطاقتي إيداع بالسجن بحق موظفين اثنين بالبنك المركزي، فيما تم الابقاء على ثلاثة آخرين في حالة سراح، في القضية التي تم فتحها بشأن جرائم تتعلق بالإرشاء والإرتشاء وشبهة غسل وتبييض الأموال واستغلال موظف عمومي نفوذه بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات.‎

وأضاف أن طرفا آخر في القضية لا ينتمي للبنك المركزي بقي متحصنا بالفرار، مضيفا أن الملف تمت إحالته للنيابة وأن التحريات مازالت جارية للكشف عن ملابسات القضية.