تونس: منظمات وأحزاب تحذر من تمرد الأمنيين على الدولة

تونس – وكالات: أثارت حادثة احتجاج مجموعة من قوات الأمن التونسي الحاملة للسلاح أمام إحدى المحاكم التونسية، وتطويق مقرها بالسيارات الأمنية للمطالبة بالإفراج عن ثلاثة من زملائهم المتهمين في قضية “شبهة تعنيف”، جدلاً واسعاً بين المنظمات الوطنية والحقوقية والأحزاب السياسية، التي حذرت من تغول النقابات الأمنية على الدولة ومؤسساتها.

ووصفت النقابات والأحزاب الحادثة بـ”غير المسبوقة”، في محاولة للضغط على سير القضاء التونسي باستعمال قوة السلاح، داعية رئيس الدولة ورئيس الحكومة لتحمل مسؤوليتهما كاملة في فرض القانون وهيبة الدولة.

وسارعت نقابة القضاة التونسيين إلى وصف الحادثة بأنه “تجاوز يرتقى إلى مرتبة الجرائم المنظمة”.

في سياق متصل، أصدرت ست منظمات وطنية تونسية بيان تنديد مشتركاً، ضم كلاً من الجمعية التونسية للمحامين الشبان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والنقابة الوطنية للصحافيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية يقظة واللجنة من أجل احترام حقوق الإنسان، حذرت خلاله من تغول النقابات الأمنية، وبأنها “باتت تشكل تهديداً واضحاً على السلم الاجتماعي في الوطن”.

على صعيد آخر، نفذت وزارة النقل التونسية أمس، “عملية بيضاء” وهمية في ميناء منزل بورقيبة التجاري بمحافظة بنزرت، للوقوف على مدى جاهزية أمن الموانئ للتصدي لأي خطر إرهابي.

في غضون ذلك، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض أمس، وزير الداخلية التونسي لطفي براهمن وبحث معه في العلاقات الثنائية بين البلدين.