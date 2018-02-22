تونس: يهودي مرشح لـ “للنهضة” في الانتخابات البلدية

تونس – الأناضول: ضمت قوائم حركة “النهضة” التونسية مرشحاً يهودياً يدعى سيمون سلامة للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في السادس من مايو المقبل.

وقال المتحدث باسم الحركة عماد الخميري إن “التونسي اليهودي سيمون سلامة سيكون ضمن إحدى القوائم التابعة لحركة النهضة، بعد استكمال الإجراءات القانونية لتقديمها”.

من جهته، قال سلامة إنه “فخور ومعتز للغاية بالاختيار في قوائم النهضة في بلدية المنستير”.

وأضاف إن “الحركة عاملته باحترام كبير.. أعتقد أننا مع النهضة يمكننا تغيير تونس إلى الأفضل”.

وبخصوص ديانته، أجاب “لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى”.

واعتبر قياديون في الحركة أن الخطوة “تجسد انفتاح النهضة”، فيما أكد آخرون أنها عبارة عن “مناورة سياسية” لكسب تأييد مزيد من الناخبين في الاستحقاق البلدي المقبل.

من جهة أخرى، أصدرت الأمم المتحدة مجموعة صور خاصة تشيد بجهود تونسيين يسهمون في حفظ السلام العالمي، تحت عنوان “شكراً تونس على خدمتكم وتضحيتكم”.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان، أمس، أن “الأمم المتحدة أعربت عن “شكرها وامتنانها لتونس لمساهمتها المتواصلة في عمليات حفظ السلام الأممية”.

وكانت الأمم المتحدة أطلقت أخيراً، حملة عالمية تتواصل حتى 29 مايو المقبل، الموافق لليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن “تونس تقدم حالياً 234 فرداً لخمس بعثات حفظ سلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ودارفور وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وهايتي”.

إلى ذلك، دعا حزب “حركة وفاء” في مؤتمر صحافي، أول من أمس، الحكومة، إلى تأسيس جهاز أمني مختص بمكافحة التجسس في البلاد.

وقال المتحدث باسم الحزب سفيان بن صالح إن المؤسسة الأمنية “مخترقة وهشة”، مشيراً إلى أن اغتيال محمد الزواري أمام بيته في محافظة صفاقس (جنوب) يؤكد ذلك.

واقترح على السلطات التونسية “إحداث جهاز أمني لمكافحة الجاسوسية والاختراقات الأمنية ويكون قوياً وقادراً على حماية البلاد من هذه المخاطر”.