” تويتر” يفيض حباً بـ”هاشتاغ” السعودية والكويت شعب واحد

تصدر هاشتاغ #السعودي]_والكويت_شعب_واحد موقع تويتر في الكويت لساعات أمس.
وكان مغردون دشنوا “الهاشتاغ” للتعبير عن وحدة الخليج وتلاحم أفراد شعوبه على جميع الصعد والمجتمعات، داعين الى التعاون والتعاضد والمحافظة على استقرار وأمن المنطقة من أجل مصلحة الشعوب.
وادرج المدونون العديد من الصور ومقاطع الفيديو وكثيراً من التعليقات والتدوينات التي تعبر عن كامل الولاء والوفاء لدول الخليج وانتمائهم إلى هذه الأرض الطيبة، مطالبين بالحرص على الاخوة واستمرار الود والمحبة بين أبناء الخليج جميعا.
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