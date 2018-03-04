تيلدا سوينتن تنضم لخبراء “قمرة” بالدوحة

أعلنت مؤسسة “الدوحة للأفلام” عن مشاركة الفنانة والممثلة العالمية تيلدا سوينتن الفائزة بجائزة “أوسكار” وبطلة افلام “جزيرة الكلاب”، “مايكل كلايتون”، و”علينا التحدث عن كيفن” في ملتقى “قمرة السينمائي 2018″، لتنضم إلى مجموعة خبراء “قمرة” السينمائيين المشاركين في النسخة الرابعة التي تقام بين 9 و14 مارس الجاري.

وستنضم سوينتن إلى خبراء “قمرة” الخمسة الذين أعلن عنهم في السابق وهم المخرج والكاتب الروسي أندريه زفياغنستيف الفائز بجائزة “الأسد الذهبي”, صانع الأفلام والفنان البصري التايلندي أبيتشاتبونغ ويراسثاكول الفائز بجائزة السعفة الذهبية بمهرجان “كان” السينمائي الدولي, المخرج الإيطالي جيانفرانكو روسي وهو المخرج الوثائقي الوحيد الفائز بجائزة “الدب الذهبي” في مهرجان “برلين” السينمائي، المخرج الأميركي بينيت ميلر المرشح لجائزة الأوسكار, وساندي باول الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية والفائزة بجائزة أوسكار عن أفضل تصميم أزياء.

وسيشارك خبراء “قمرة” في جلسات تدريبية ولقاءات فردية مع صناع الأفلام ويقدمون ندوات دراسية بهدف دعم المخرجين الواعدين ممن يخوضون تجاربهم الإخراجية الأولى أو الثانية. ويشارك في نسخة هذا العام 34 مشروع فيلم من 24 بلداً في مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج.

بدأت تيلدا سوينتن مسيرتها في صناعة الافلام مع المخرج البريطاني ديريك جارمان في عام 1985 في فيلم “كارافاجيو”. فصنعا معا سبعة افلام من ضمنها “نهاية انكلترا”, “الحديقة”, “قداس الحرب” و”ادوارد الثاني”, وفازت عن الاخير بجائزة “افضل ممثلة” في مهرجان “البندقية” السينمائي الدولي في عام 1991, وذلك قبل وفاة المخرج غارمان في عام 1994. نالت سوينتن اشادة دولية في عام 1992 لتجسيدها دور “اورلاندو” المقتبس من رواية “فيرجينيا وولف” للمخرجة سالي بوتر.

تتعاون سوينتن باستمرار مع لين هيرشمان ليسن وجون مايبيري وجيم جارمش وكذلك مع ويس اندرسن وجويل وايثان كوين ولوكا غوادنينو, الذي صنعت معه فيلم “مصنع الحب”, “انا الحب”, “تصادم اكبر”, والفيلم الذي سيصدر قريبا “سوسبيريا”.

وعملت تيلدا ايضا مع بونج جون هو في الافلام العالمية “محطم الثلج” و”اوكجا” وادت دورا رئيسيا في فيلم امي شومر الكوميدي “حطام القطار” للمخرج جود اباتو, والفيلم الكبير الذي انتجته ستديوهات مارفل “الدكتور سترينج”, ونالت جائزتي “بافتا واوسكار” لافضل ممثلة في دور ثانوي في عام 2008 عن دورها في فيلم “مايكل كلايتون” للمخرج توني غيلوري.

في عام 2011, ادت سوينتن دور البطولة وكانت المنتجة المنفذة لفيلم “علينا التحدث عن كيفن “للمخرجة لين رامسي. عرض لفيلم للمرة الاولى عالميا في المسابقة الرسمية في مهرجان “كان” السينمائي الدولي وحظي باشادة واسعة وترشح لنيل رمزي الكثير من الجوائز, من ضمنها جائزتي “البافتا” و”غولدن غلوب” لافضل ممثلة.