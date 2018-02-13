اشاد وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في كلمته التي القاها أمام مؤتمر إعادة إعمار العراق بالجهود التي حققتها الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء د. حيدر العبادي، مؤكداً أن العراق نجح في محاربة تنظيم داعش بالعراق والقضاء عليه، حتى تحرر أكثر من 4.5 مليون عراقي من هذا الخطر وبدأ اكثر من مليوني نازح بالعودة إلى بيوتهم بعد ان تمكنت الحكومة العراقية من السيطرة على حدودها مع سوريا.

واضاف أنه ما زال هناك الكثير من الجهود التي يجب تقديمها للعراق لمساعدته على تحديث اقتصاده وخلق حكومة شفافة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة ستظل بمثابة شريك حقيقي للعراق الذي بات اليوم أمام مفترق طرق، حيث تدعم الولايات المتحدة وجود حكومة عراقية فيدرالية موحدة تضم إقليم كردستان كجزء من الاراضي العراقية.

وأشار تيلرسون إلى أن الحكومة العراقية تعمل بجد وجهد على خلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الاجنبية لأراضيها، فيما تعمل الولايات المتحدة على المحافظة على علاقتها الستراتيجية مع بغداد والتركيز على المشاركة الاقتصادية، مؤكداً ان التزام العراق بالإصلاحات الاقتصادية التي يعمل عليها حالياً سيساعد على كسب ثقة المستثمرين والشركات وتحسين مستوى الشفافية.

واضاف أن العراق بلد قوي ولديه العديد من الامكانيات والموارد، مشيداً بالجهود التي يسعى العراق لتنفيذها حالياً من خلال إصلاح القوانين المحلية التي ستعمل على تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين من جميع أنحاء العالم ، مؤكدا إلتزام الولايات المتحدة بالتعاون الاقتصادي مع العراق، مدللاً على كلامه بالجهود التي يبذلها بنك التصدير والاقتصاد الذي سيوقع قريباً مذكرة تفاهم للاستثمار بالعراق بقيمة 3 ملايين دولار، إلى جانب دعم الاستثمار من خلال مشاريع بقيمة 250 مليون دولار، فيما تراجع في الوقت نفسه مقترح بقيمة 150 مليون دولار لمشاريع إسكانية وغيرها من مشاريع تمويل الاعمال الجديدة والمتوسطة، ما من شأنه ان يساعد بخلق فرص عمل جديدة بالمنطقة.

وتابع أنه تم مؤخرا التوصل لاتفاقيات تجارية بلغت قيمتها 2 مليار دولار في عدد من القطاعات العراقية، ناهيك عن دخول عدد من كبرى الشركات العالمية وعلى رأسها بوينغ وغيرها من الشركات للعمل بالعراق، لافتا الى ان ما طرح خلال مؤتمر إعادة إعمار العراق من استثمارات ليست سوى مثال صغير على ما هو متاح، معرباً عن أمله في أن تتخذ الخطوات الفعلية لبناء علاقات مشتركة لعراق أقوى وأكثر إشراقاً.