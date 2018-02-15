الحريري لتيلرسون: الانتهاكات الإسرائيلية لسيادتنا تعرقل الانتقال لحالة وقف إطلاق النار

بيروت – “السياسة”:

كان الموقف اللبناني المستاء من طريقة تعاطي الولايات المتحدة مع حقوقه النفطية التي تحاول إسرائيل تجاهلها، واضحاً من خلال تأخر رئيس الجمهورية ميشال عون عن استقبال وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون في القصر الجمهوري لدقائق عدة، حيث اضطر رئيس الديبلوماسية الأميركية للانتظار مع الوفد المرافق في قاعة 25 أيار بقصر بعبدا، وكان يعمد خلال فترة الانتظار إلى توزيع الابتسامات على الحضور والتي كانت تخفي خلفها انزعاجاً من عدم مسارعة الرئيس اللبناني إلى استقباله، في وقت لم يتجاوز لقاء وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع نظيره الأميركي الذي عقد في أحد مكاتب القصر الجمهوري، أكثر من عشرين دقيقة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تيلرسون جالساً في غرفة وبجانبه كرسي شاغر ثم دخل نظيره اللبناني وصافحه باليد.

وذكرت وكالة “رويترز” أن ذلك يعد خروجاً على الأعراف الديبلوماسية، إذ أن باسيل لم يستقبل تيلرسون عند مدخل القصر الرئاسي عندما وصل موكبه، فيما نفى قصر بعبدا ذلك مؤكدا أن “الكلام عن أن عون تقصد التأخير غير صحيح، فاللقاء حصل في موعده المحدد أي عند الساعة العاشرة و35 دقيقة”، مشيراً إلى أن تيلرسون وصل مبكرا.

وطلب عون من تيلرسون “أن تعمل الولايات المتحدة على منع إسرائيل من استمرار اعتداءاتها على السيادة اللبنانية البرية والبحرية والجوية، والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 حفاظاً على الاستقرار الذي ينعم به الجنوب اللبناني منذ العام 2006”.

وشدد على “تمسك لبنان بحدوده المعترف بها دولياً”، ورفضه “ادعاءات إسرائيل بملكية أجزاء من المنطقة الاقتصادية الخالصة في المياه اللبنانية”، مؤكداً أنه لن يألو جهداً “للوصول إلى حلول لمسألة الحدود البرية والبحرية”، داعياً الولايات المتحدة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى “لعب دور فاعل في هذا المجال”.

وأكد “التزام لبنان الهدوء على الحدود الجنوبية”، مشدداً على أن “لبنان لا يريد الحرب مع أحد، في حين أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها، وذاكرة الجنوبيين لا تزال حية حيال الحروب الإسرائيلية ضدهم”.

وشكر عون الولايات المتحدة على “الدعم الذي تقدمه للجيش والقوى المسلحة اللبنانية”، مشيراً إلى أن “لبنان الذي استطاع تحرير أرضه من المجموعات الإرهابية، يواصل العمل على تفكيك الخلايا الإرهابية، من خلال العمليات الأمنية الاستباقية”، ودعا إلى “تعاون جميع الدول لمكافحة الإرهاب”.

وشدد على “التزام لبنان تجفيف الموارد المالية للمنظمات الإرهابية والتزام الإجراءات المعتمدة، على ألا يؤدي هذا الأمر إلى الإضرار به وباقتصاده، لا سيما وأن أضراراً لحقت بلبنان بعدما تخوف المغتربون والمستثمرون من بعض هذه الإجراءات”.

كما أكد أن “لبنان الذي استضاف نحو مليون و850 ألف نازح سوري على أراضيه منذ بدء الأحداث الدامية في سورية، لم يعد باستطاعته تحمل المزيد من تداعيات هذا النزوح على أمنه واستقراره واقتصاده والأوضاع الاجتماعية والتربوية والصحية، لا سيما وأن المساعدات الدولية غير كافية وهي تذهب أصلاً إلى النازحين مباشرة من دون أي تنسيق أو إشراف من الدولة اللبنانية”.

وشدد على أن “لبنان يلتزم سياسة النأي بالنفس التزاما تاما ولا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكنه غير مسؤول عما يحدث من تدخلات من خارجه لعدم القدرة على التأثير في ذلك”.

وطلب من تيلرسون “مشاركة بلاده في المؤتمرات التي ستعقد لمساعدة لبنان في روما وبروكسل وباريس”، لافتا إلى أن “لبنان يعلق أهمية خاصة على الدعم الأميركي لنجاح هذه المؤتمرات لتعزيز قدرات الجيش والقوى المسلحة اللبنانية، ودعم اقتصاده وتمويل المشاريع الاستثمارية فيه والمساعدة على رعاية شؤون النازحين السوريين”.

وكتب تيلرسون في سجل قصر بعبدا أن “الولايات المتحدة تقف مع الشعب اللبناني من أجل لبنان حر ديمقراطي مع التمني بالاستقرار والازدهار في المستقبل”.

وبعد ذلك، زار الوزير الأميركي رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر “عين التينة” حيث جرى عرض للأوضاع والتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة لنحو ساعة.

وتناول البحث المساعدات الأميركية للجيش اللبناني والحدود البرية والبحرية الجنوبية للبنان، فاستحضر بري الخروقات الإسرائيلية اليومية ونيّة إسرائيل بناء الجدار الإسمنتي في نقاط داخل الأراضي اللبنانية وادعاءاتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة، مؤكداً عمل اللجنة الثلاثية التي تنعقد دورياً في مقر الأمم المتحدة بالناقورة وتجربتها في الخط الأزرق لاستكمالها في الترسيم البحري وبمساعدة الولايات المتحدة لا سيما أن إسرائيل لا تعترف بالمحكمة الدولية لقانون البحار ولم توقع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

كما شرح التشريعات والقوانين التي صادق عليها المجلس النيابي والمتعلقة بالحركة المالية والنقدية والمصرفية وفق المعايير العالمية التي لا تستدعي مزيداً من الإجراءات أو التدابير تجاه لبنان.

وأشارت السفارة الأميركية في بيروت، إلى أن تيلرسون أعاد التأكيد لبري أهمية الشراكة الأميركية اللبنانية الوثيقة، فيما يعمل البلدان معاً لتحقيق أهداف مشتركة تعزز سيادة لبنان واستقراره وازدهاره.

وأشارت معلومات إلى أن تيلرسون طرح مسألة تبادل الأراضي المتنازع عليها على الحدود، وكذلك ما يُعرف بخط هوف لتقسيم البلوك “9”.

ومن السرايا الحكومية، حيث التقى رئيس الحكومة سعد الحريري، أكد رئيس الديبلوماسية الأميركية في مؤتمر صحافي مشترك مع الحريري، أن الولايات المتحدة تعتبر “حزب الله” منظمة إرهابية ولا تقبل أي فرق بين أذرعه السياسية والعسكرية، مشدداً على أن الجيش اللبناني هو الوحيد المدافع عن السيادة اللبنانية.

وقال “ننخرط مع الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية لتبقى الحدود الجنوبية هادئة”، لافتاً إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاقية في موضوع استثمار الموارد الطبيعية، فهذا سيساعد لبنان ودول الجوار، معتبراً أن تنامي ترسانة “حزب الله” المدعوم من ايران وتورطها في الصراعات الاقليمية يهدد أمن لبنان، متهما حزب الله” بإراقة الدماء في سورية وتهديد الأمن الإقليمي.

أما الحريري، فأكد الحق “في استكشاف مواردنا الطبيعية في مياهنا الإقليمية” وأن القطاع المصرفي يمتثل بشكلٍ كامل للقوانين الدولية، مضيفاً “خطاب إسرائيل التصعيدي يجب أن يتوقف”.

وأوضح أن “الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لسيادة بلاده تعرقل الانتقال إلى “حالة وقف إطلاق نار دائم”

ومن قصر بعبدا، أكد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط بعد لقائه عون، أن موقفنا واضح ولا تنازل حول حقوقنا في الحدود وثرواتنا، فيما أكدت كتلة “الوفاء للمقاومة” على حق لبنان الكامل في التنقيب عن النفط.