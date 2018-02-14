واشنطن – كونا: اكد وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون دعم بلاده لعراق موحد وديمقراطي ومزدهر واقليم كردستان مستقر وقابل للحياة في اطار الدولة العراقية.
جاء ذلك خلال لقائه برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مساء اول من امس على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الذي عقد في الكويت بالتزامن مع المؤتمر الدولي لاعادة إعمارالعراق.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نويرت في مؤتمر صحافي عقب اللقاء: ان المسؤولين بحثا سبل تسريع العمل لتحقيق الاستقرار في العراق واعادة ملايين النازحين العراقيين الى منازلهم بعد الانتصار على ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.
واضافت ان المسؤولين اكدا ان العراق في منعطف مهم في تاريخه وبحثا العلاقات الاميركية-العراقية في مرحلة ما بعد “داعش” والدور المهم الذي سيؤديه اتفاق الاطار الستراتيجي لتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجالات التجارة والتمويل.
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