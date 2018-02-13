سوريدا: نثمن دور الأمير كقائد إقليمي واستضافته لمؤتمر إعمار العراق

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، كما استقبل سموه سمو الشيخ ناصر المحمد.

من جهة اخرى، استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، صباح امس، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ريكس تيلرسون والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

من جانبه، اكد وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون عمق ومتانة العلاقات الاميركية الكويتية واصفا اياها بانها قوية جدا مشددا على وجود مصالح مشتركة لاسيما ما يتعلق بالامن في المنطقة.

واضاف تيلرسون في تصريح عقب لقائه لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ان اللقاء تطرق الى ضرورة وحدة دول مجلس التعاون الخليجي وما يترتب على ذلك من دعم للامن الاقليمي واستقرار المنطقة الى جانب بحث الفرص المهمة المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية.

ويزور تيلرسون البلاد للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش ومؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق اللذين تستضيفهما الكويت الاسبوع الجاري.

الى ذلك، استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وزير اوروبا والشؤون الخارجية بجمهورية فرنسا جان ايف لودريان والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

واستقبل سموه وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والامنية والسياسية فيديريكا موغريني والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.

كما استقبل سموه وزيرة خارجية مملكة النرويج اينه سوريدا والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.

واشادت وزيرة خارجية النرويج اينه سوريدا بدور سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد كقائد اقليمي واستضافته لمؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق الذي انطلق الاثنين ويستمر حتى اليوم.

وقالت سوريدا في تصريح أول من امس عقب لقائها بسمو الأمير ان انعقاد الموتمر في هذا الوقت يضمن تحقيق نتائج ايجابية ملموسة تصب في صالح الشعب العراقي بعد انتصار العراق على ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

واضافت انها اكدت لسمو أمير البلاد عمق العلاقات التي تربط البلدين، معربة عن تطلعها الى تعزيز التعاون بينهما في المستقبل من خلال الزيارات المتبادلة بين قياداتهما.

واعربت سوريدا عن املها بتعزيز الاستثمارات الكويتية في النرويج، موكدة ان بلادها ستعمل على تذليل كافة العقبات في هذا الصدد.

حضر المقابلات وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح.

من جانب اخر يتفضل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فيشمل برعايته وحضوره افتتاح موتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم وذلك في مبنى التحرير للمؤتمرات بقصر بيان.