انتهاء العمليات العسكرية الكبرى ضد التنظيم لا تعني أننا هزمناه نهائياً

التحالف نجح في دحر التنظيم وتحرير 98 في المئة من الأراضي العراقية وعاد النازحون

نعمل على تدعيم المكاسب العسكرية في سورية… وتأمين المناطق المحررة

“داعش” يسعى إلى التجنيد وإدارة العمليات عبر الإنترنت وعلينا مواجهته

تعهد وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون امس بتقديم 200 مليون دولار لدعم جهود التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في سورية.

وقال تيلرسون في افتتاح اعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد (داعش) بالتزامن مع مؤتمر الكويت الدولي لاعادة إعمار العراق ان التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) نجح في تحرير 98 في المئة من الاراضي العراقية فيما تمكن العديد من النازحين من العودة الى ديارهم.

واضاف ان (داعش) لا يزال يشكل تهديدا على المنطقة رغم تحرير الاراضي العراقية من قبضته، داعيا الى استمرار جهود التحالف لضمان عدم عودة (داعش) الى العراق وسورية.

وشدد تيلرسون في هذا الصدد على ضرورة تقديم التمويل اللازم للعراق وسورية لضمان عدم عودة (داعش) اليهما.

واوضح اهمية مبادرات تحقيق الاستقرار في هذا الخصوص لتتمكن المجتمعات في العراق وسورية من العودة الى حياتهم الطبيعية، داعيا الى اعادة بناء المناطق التي دمرها (داعش) واعادة بناء المستشفيات والماء والكهرباء والاطفال الى المدارس.

واعرب تيلرسون عن تقدير الولايات المتحدة للمساهمات السخية من اعضاء التحالف على مدى السنوات الماضية لكن يجب التأكد من تقديم الاموال بشكل اكبر لتحقيق الاستقرار.

واشار الى استمرار الولايات المتحدة بأن تكون المانح الاكبر في تقديم المساعدات الانسانية اللازمة في سورية وعملها مع التحالف الدولي والشركاء المحليين من أجل تدعيم المكاسب العسكرية في سورية.

وشدد على ضرورة تأمين المناطق المحررة لضمان العودة الآمنة للنازحين واستمرار الجهود المركزة لدحر (داعش) وحماية المدنيين.

واعرب عن تفهمه للمخاوف التركية الحليفة في حلف شمال الاطلسي (ناتو) جراء ما يحدث بسورية مؤكدا ان الولايات المتحد تقف الى جانب حليفهتها تركيا لحل قضايا الارهاب.

ودعا الى تنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بمحاربة (داعش) نظرا لاهميتها ولضمان عدم تكرار الازمة والمحافظة على الجهود الدولية في محاربة (داعش).

واكد دعم الولايات المتحدة للمبادئ التوجيهية التي سيعلن عنها اليوم مضيفا “نحن موحدون وسنستمر في جهودنا وتصميمنا لتحقيق الهزيمة الكاملة لـ(داعش)”، محذرا في الوقت نفسه من ان انتهاء العمليات العسكرية الكبرى ضد التنظيم لا تعني اننا “هزمناه نهائيا”.

وتابع علينا ان نواصل عملنا في محاربة تنظيم الدولة الاسلامية كونه يسعى بشكل متواصل الى التجنيد والى ادارة العمليات عبر الانترنت، داعيا الى تعزيز قوة تحالفنا من اجل مواجهة شبكات المقاتلين الاجانب التابعين للتنظيم.