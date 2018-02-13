تيمبرليك يتصدر “بيلبورد” بألبومه “مان أوف ذا وودز”

لوس انجليس – رويترز:

احتل المغني جاستن تيمبرليك المركز الاول في قائمة “بيلبورد 200” بألبومه “مان أوف ذا وودز” رغم الآراء السلبية والحفل الاستعراضي بين شوطي نهائي دوري كرة القدم الاميركية المعروف باسم “سوبر بول”، والذي وصف بأنه مخيب للامال على مواقع التواصل الاجتماعي ومن نقاد الموسيقى.

وأظهرت بيانات شركة “نيلسن ميوزيك” لتتبع مبيعات الالبومات أن “مان أوف ذا وودز” وهو أول ألبوم جديد لتيمبرليك منذ عام 2013 بيعت منه 242 ألف وحدة في الاسبوع الاول من اصداره.

وقالت “بيلبورد” ان هذا رابع ألبوم لتيمبرليك يصل للمركز الاول وكان الافضل مبيعا في الولايات المتحدة منذ ألبوم تيلور سويفت “ريبيوتيشن” في ديسمبر 2017.

وحل الالبوم في المركز الاول بعد عرض حفل “سوبر بول “، الذي تضمن في معظمه أغنيات قديمة لتيمبرليك، وفقرة مثيرة للجدل شملت صورة عملاقة للمغني برينس الذي توفي عام 2016.

وقوبل الالبوم بفتور بين نقاد الموسيقى، اذ وصفته مجلة”اسكواير” بأنه “مخيب للآمال”.