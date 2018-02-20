موسكو-أ ف ب:

اكدت اللجنة الاولمبية الروسية امس بان مادة ملدونيوم هي التي تناولها لاعب رياضة الكيرلينغ في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية الكسندر كروشيلنيتسكي الذي خضع لفحص ايجابي للكشف عن المنشطات.

واصدرت اللجنة الروسية بيانا جاء فيه «اثبت فحص العينة «ب» نتيجة ايجابية مؤكدا وجود مادة محظورة في الجسم».

واضافت اللجنة «نشعر بأسف عميق لهذه الحادثة» مشيرة الى ان «نسبة مادة ملدونيوم كانت عديمة الاهمية في ما يتعلق بالحصول على اي تأثير على الجسم البشري» في هذه الحالة. وفتحت اللجنة تحقيقا في هذه القضية.

وشهدت دورة الالعاب الاولمبية ظهور ثالث حالة منشطات وكان بطلها هذه المرة لاعب الهوكي على الجليد السلوفيني زيغا يغليتش الذي تم ايقافه مؤقتا كما اعلنت امس محكمة التحكيم الرياضي، الجهة المسؤولة عن حالات المنشطات خلال دورة بيونغ تشانغ.

واشارت محكمة التحكيم الرياضي في بيان رسمي لها بانه ثبت تناول يغليتش مادة فينوتيرول على اثر فحص للمنشطات خضع له خلال منافسات بيونغ تشانغ، مشيرة الى قبوله عقوبة الايقاف المؤقت بحقه.

واشارت محكمة التحكيم الرياضي بان اللاعب الذي يدافع عن الوان نادي نيفتيخيميك نينكامسك الروسي هو «بطبيعة الحال موقوف من جميع المنافسات المتبقية في بيونغ تشانغ وسيغادر القرية الاولمبية في الساعات الاربع والعشرين القادمة».

وهي ثالث حالة منشطات خلال هذه الالعاب بعد الياباني كي سايتو (المضمار القصير) والروسي الكسندر كروشيلنيتسكي (كيرلينغ) الذي يشارك تحت العلم الاولمبي.

وكان سايتو اول لاعب ياباني تثبت الفحوصات تناوله منشطات في تاريخ مشاركات اليابان في الالعاب الاولمبية وقد طرد منها مباشرة.

تفوق كندي

وضربت كندا بقوة في الفترة الصباحية امس بحصدها ذهبيتي سباق نصف انبوب والرقص على الجليد.

في الفئة الاولى، احرزت الكندية كايسي شارب ذهبية نصف انبوب (هاف بايب) ضمن منافسات التزلج البهلواني.

وحققت شارب حركات بهلوانية مبهرة لتسجل علامة 80ر95 في محاولتها الثانية، في حين حلت الفرنسية ماري مارتينو ثانية (60ر92) والاميركية بريتا سيغورني ثالثة (60ر91).

اما الاميركية الاخرى مادي باومان حاملة ذهبية سوتشي قبل اربع سنوات فخرجت عن المسار وتعرضت لاصابة استدعت تدخل الاطباء.

كما احرز الثنائي الكندي المؤلف من تيسا فيرتيو وسكوت موير ذهبية الرقص على الجليد في اطار منافسات التزحلق الفني على الجليد.

وتقدم المنتخب الكندي على نظيره الفرنسي المؤلف من غابرييلا باباداكيس وغيوم سيزورون في حين جاءت الاميركية مايا وشقيقيها اليكس شيبوتاني في المركز الثالث.