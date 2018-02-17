ثانوية الروضة احتفت بالفائقات

أقامت ثانوية الروضة بنات حفل تكريم لطالباتها الفائقات ممن حصلن على تقدير الامتياز ومعدل 90٪ وما فوق، واللاتي يشكلن نسبة 25٪ من طالبات المدرسة.

وقالت مديرة المدرسة فاطمة علي: إن هذا التكريم يهدف الى تحفيز الطالبات على التحصيل العلمي والعمل على التفوق، معربة عن سعادتها الغامرة بحصول عدد كبير من الطالبات على معدلات التفوق.

وشكرت الطالبات المكرمات ادارة المدرسة على هذه اللفتة الطيبة، وفي الختام وزعت الشهادات والهدايا على المكرمات، البالغ عددهن 96 طالبة.