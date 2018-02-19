لندن ـ أ ف ب:

حصد فيلم “اللوحات الثلاث خارج إيبينغ ميزوري أو”ثري بيلبوردز آوتسايد إيبينغ ميزوري”خمس جوائز خلال حفل مكافآت بافتا السينمائية البريطانية الذي قدم دعما قويا لحملة محاربة التحرش الجنسي التي تشهدها هوليوود.

وفاز الفيلم الذي يدور حول حملة تشنها أم فقدت ابنتها للوصول الى العدالة، جوائز افضل فيلم وافضل سيناريو فيما نالت بطلته فرانسيس ماكدورماند جائزة افضل ممثلة وسام روكويل جائزة افضل ممثل مساعد.

اما الفيلم الخيالي “ذي شايب اوف ووتر” للمخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو فقد فاز بثلاث جوائز بينما كان مرشحا في 12 فئة، من بينها افضل مخرج.

ونال غاري أولدمان جائزة افضل ممثل عن دور تشرشل في فيلم “داركست آور”. وسبق له ان فاز بجائزة “غولدن غلوب” التي تمنحها الصحافة الاجنبية في هوليوود عن الدور نفسه.

وفاز الفيلم كذلك بجائزة افضل ماكياج مع التحول الجسدي الذي خضع له غاري اولدمان ليشبه تشرشل وكان يحتاج الى اربع ساعات يوميا لاتمامه.

في المقابل كانت قضية التحرش الجنسي حاضرة جدا خلال الحفل.

وقال مخرج وكاتب سيناريو فيلم “ثري بيلبوردز” الايرلندي مارتن ماكدوناه لدى تسلمه جائزته “فيلمنا هذا يتحدث عن الامل بطرق مختلفة الا انه فيلم غاضب كذلك” مضيفا “كما شهدنا خلال الفترة الاخيرة فان الغضب احيانا هو السبيل الوحيد لجعل الناس يصغون الينا ولنحقق التغيير. ونحن سعيدون جدا لان جوائز بافتا كرمت ذلك”.

وقد اتت غالبية النجمات الى الحفل بفساتين سوداء ومن بينهن انجلينا جولي وسلمى حايك وجنيفر لورانس ومارغو روبي وكريستين سكوت توماس تلبية لنداء وجهته حملة “تايمز آب” لمحاربة العنف الجنسي.

افتتحت رئيسة اكاديمية بافتا جين لاش الحفل قائلة للحضور الذي ضم عددا لا يحصى من النجوم انه من الضروري ان نستخلص العبر من العام الماضي “ألصعب” مشيدة بجهود مكافحة انعدام المساواة بين الجنسين.

واضافت “تتالى كشف حالات المضايقات والتحرش الجنسي بشجاعة كبيرة وهي حالات كانت تخفى لعقود مع انها كانت واضحة”.

وتابعت “انها لحظة تاريخية يجب ان تكون منعطفا وحافزا لتحقيق تغيير دائم”.

واشادت مقدمة الحفل السينمائية والتلفزيونية البريطانية جوانا لوملي بحركة المطالبة بالمساواة بين الجنسين مقارنة اياها بحركة المطالبات بحق المرأة بالاقتراع قبل قرن من الزمن.وهي حيت “العزم على اسئتصال الانتهاكات التي تطال المرأة اينما كان في العالم”.

وفي رسالة مفتوحة دعم نحو 200 من نجوم بريطانيا وايرلندا صندوقا جديدا لمساعدة النساء على مواجهة التحرش والانتهاكات الجنسية في اماكن العمل وهي شبيهة بمبادرة مماثلة اطلقت الشهر الماضي.

ونتائج “البافتا” التي تمنح بين جوائز “غولدن غلوب والأوسكار” غالبا ما تكون مشابهة لنتائج المكافآت الاميركية العريقة.

ففيلم “ذي شايب او ووتر” الذي يدور حول قصة حب بين عاملة تنظيف بكماء وكائن مائي كان مرشحا في 12 فئة ونال اكبر عدد من الترشيحات ايضا في جوائز اوسكار مع 12 فئة.

وفاز الفيلم بجائزة افضل مخرج لغييرمو ديل تورو وافضل موسيقى تصويرية للفرنسي الكسندر ديسبلا وهي الثالثة له.

ونالت أليسون جاني جائزة افضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم “آي تونيا”.

كما نال غاري اولدمان عن دور تشرشل في “داركست آور” حتى الان جائزتي غولدن غلوب وبافتا وهو مرشح للفوز بالاوسكار في الرابع من مارس.

ووجه اولدمان تحية الى الزعيم البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية بقوله “في تلك الايام القاتمة في العام 1940 ثبت من اجل الكرامة والحرية في سبيل وطنه والعالم. شكرا سير ويسنتون”.

وقالت ماكدورماند عند تسلمها جائزة افضل ممثلة وبعدما لم ترتد الاسود، إنها كالام التي تؤدي دورها في الفيلم “لا تحب الامتثال كثيرا”.

لكنها اضافت “أحرص على أن أقول انني متضامنة كليا مع اخواتي اللواتي ارتدين الاسود اليوم”.

ونال المخرج البريطاني ريدلي سكوت جائزة فخرية عن مجمل مسيرته.