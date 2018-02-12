ثلاثة متعاطين قاوموا الأمن بالرقص وآسيويان يروجان الهيرويين في خيطان

كتب – منيف نايف:

ألقى رجال دوريات امن الفروانية القبض على ثلاثة متعاطين بالقوة الجبرية في منطقة الرقعي وذلك بعد مقاومتهم رجال الامن وهم في حالة غير طبيعية اثر تعاطيهم المواد المخدرة وعثر بحوزتهم على ادوات للتعاطي ومواد مخدرة.

واستنادا الى مصدر امني فإن دورية امنية تابعة لأمن الفروانية رصدت مركبة تترنح بداخلها ثلاثة اشخاص حتى طلب منه قائد الدورية التوقف على جانب الطريق، وخلال التوقف بدا انهم في حالة غير طبيعية، فتم طلب الاسناد بعد تهجمهم لفظيا على رجال الامن “شعندك موقفنا”… “شتبي” فتم الطلب منهم النزول من المركبة وفور نزولهم فروا هاربين وأحدهم ألقى كيسا والآخر ألقى حقيبة صغيرة وجرى القبض عليهما بعد مطاردة على الاقدام.

وتبين ان احدهم مطلوب على ذمة قضية مالية بتسعة آلاف دينار والآخرين مطلوبين على ذمة قضايا بمخفري العارضية والدسمة وجرى احالتهم والمضبوطات الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.

كما ضبط رجال الامن العام آسيويين يروجان الهيرويين في منطقة خيطان وعثر بحوزتهما على ثلاثة اكياس هيرويين وجرى احالتهما الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ اللازم حيالهما.