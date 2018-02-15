ثلاث دول عربية تنظم مؤتمراً لمقاطعة البضائع الأميركية

رام الله – وكالات: تعتزم منظمة التحرير الفلسطينية البدء بحملة واسعة لمقاطعة البضائع الأميركية وصد أية محاولات للتطبيع مع إسرائيل.

واختارت المنظمة كلاً من المغرب ولبنان والأردن، من أجل “التأثير على صانع القرار في الإدارة الأميركية”، رداً على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة وحيدة وموحدة لإسرائيل.

وقال عضو اللجنة التنفيذية في المنظمة تيسير خالد إن “لجان المنظمة بدأت اتصالات مع دول عربية، سيما المغرب ولبنان والأردن، من أجل التوافق على عقد مؤتمر عربي لمقاطعة البضائع والشركات الأميركية، ومواجهة محاولات التطبيع”.

من جهته، قال عضو المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية” المغربي عبدالعزيز أفتاتي إن اختيار المغرب جاء لعدد من المعطيات على الأرض.

وأضاف إن “أحد العوامل يتمثل في الدعم المغربي للقضية الفلسطينية وكذلك رفض القرار الأميركي، فضلاً عن الاستقرار الذي يتمتع به المغرب حالياً مقارنة بدول أخرى في المنطقة”.

وأكد أن “المغرب يساند القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وأنه يقف في وجه قرار الإدارة الأميركية الحالية ضمن التوجه العالمي الرافض للقرارات التي تتخذ بحق الفلسطينيين”، موضحا أن الشارع المغربي يساند وبقوة حقوق الشعب الفلسطيني.