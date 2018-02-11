جائزة الإنجاز المتميز لمبارك فهد السالم

أقام الشيخ مبارك فهد السالم الصباح وكيل الديوان الأميري مأدبة عشاء في قصر السالمية دعا اليه السفراء وعقيلاتهم ونخبة من الأهل والأصدقاء والشخصيات البارزة بمناسبة حصوله على جائزة الإنجاز المتميز المقدمة من مجلة “اريبيان بزنس” المنبثقة عن مجموعة ايتب الإعلامية في دبي.

وأعرب الفهد عن سعادته وشكره العمي لتقدير “اريبيان بزنس ” بتكريمم وتقديمهم للجائزة وتلبية أصدقائه من الكويت وخارجها لحضور حفل التكريم ومشاركته هذه الفرحة.

وبدوره قال علي عكاوي الرئيس التنفيذي لمجموعة ايتب ميديا : ان الشيخ مبارك واحدا من كبار المحسنين في العالم العربي الذين يعملون بلا توقف للمساعدة في دعم مرضى السرطان، وقد استحق الجائزة عن جدارة.

وقال جيرمي لورانس رئيس تحرير “أريبيان بزنس” أنه وبمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس مجموعة إيتب ميديا في 2017، قرر مجلس الإدارة البحث والنظر في الشخصيات المميزة التي حققت إنجازات خلال الثلاثين عاما، وكان لها دور بارز في الخدمات والعطاءات التي تصب في صالح المجتمع والأسرة وتمكين المرأة والتوعية والدعم لمرضى السرطان في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي، وكان الشيخ مبارك واحدا من ثمانية أشخاص فقط اختارتهم أربيان بزنس لإنجازات متميزة على مدى العقود الثلاثة الماضية وقد تم تكريم الفائزين في دبي العام الماضي، لكن مبارك الفهد لم يتمكن من السفر في ذلك الوقت، ولبينا دعوته لنكرمه في الكويت تقديرا واعتزازا بدوره.

يذكر إن شركة أربيان بزنس هي المورد الرئيسي في منطقة الخليج للأخبار المواضيع التي تغطي قطاعات متنوعة مثل البناء والبنوك والتكنولوجيا والترفيه باللغتين الإنكليزية والعربية.