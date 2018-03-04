“جاكوار” تكشف عن سيارة I-PACE الكهربائية بالكامل

كشفت «جاكوار» عن سيارتها الكهربائية الأولى I-PACE في بثٍ عالمي مباشر عبر قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتبر I-PACE السيارة الأحدث في عائلة PACE، والتي كان يترقب صدورها سائقو السيارت الكهربائية بفارغ الصبر. وهي تجمع بين أداء السيارات الرياضية، وخفة الحركة مع نظام الدفع الرباعي، والمزايا العملية التي توفرها السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المزودة بخمسة مقاعد.

قال إيان كالوم، مدير التصميم لدى «جاكوار»: «لقد كنا ننتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر منذ طرح مفهوم I-PACE عام 2016. ولا تقتصر أهمية هذه السيارة الكهربائية بالكامل على كونها إنجازاً مهماً لشركتنا، بل إنها تبشر بإحداث ثورةٍ في قطاع صناعة السيارات. إن هذه أكثر اللحظات تشويقاً بالنسبة لي وأكثرها ترقباً من العالم ككل، ولا يمكنني الانتظار حتى يشهد العالم أجمع ما حققناه في هذه السيارة».

وتتميز سيارة جاكوار I-PACE بقدرتها على شحن البطارية من صفر حتى 80% في غضون أقل من 45 دقيقة. وقد تم اختبارها في تضاريس قاسية ودرجات حرارة متفاوتة من 40 درجة مئوية تحت الصفر إلى 40 درجة مئوية.

وبعد اختبار أكثر من 200 نموذج أولي من السيارة لمدة 11 ألف ساعة ومسافة 1,5 مليون ميل، تمكنت فرق التصميم والهندسة في شركة «جاكوار» من التوصل إلى هذا النموذج النهائي من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والتي تعتمد كلياً على الكهرباء.