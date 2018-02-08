«جامعة الدول»: المنطقة العربية تعاني أكبر عجز غذائي في العالم

القاهرة – (كونا):

قال الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط أمس الخميس ان المنطقة العربية تعاني أكبر عجز غذائي في العالم وانها شهدت زيادة مستويات الجوع والفقر في السنوات الاخيرة . واضاف ابو الغيط في كلمة امام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري أن عملية التنمية في العالم العربي لا تجري في ظروف طبيعية وتفتقد لبيئة مهيئة أو داعمة. كما أشار الى العديد من التحديات التي تحيق بالمنطقة منها استمرار العنف والاضطرابات والقرارات احادية الجانب التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني. واكد في هذا الصدد أهمية الدورة «كونها تأتي في توقيت دقيق وحساس بالنسبة للأمة العربية اذ لا تزال التهديدات والتحديات الخطيرة تتوالى عليها من كل مكان «مبينا ان كل تلك الأمور تزيد من صعوبة ايجاد منظومة تنموية متكاملة وفعالة.

واعتبر ان تحديات المرحلة الراهنة تفرض على الجميع مزيدا من التضافر والتكاتف لمواجهتها وتجاوزها للانطلاق الى آفاق جديدة أكثر استقرارا وازدهارا ومن اجل مستقبل افضل للأجيال القادمة. وحث على رفد منظومة العمل العربي المشترك بروح جديدة تتسم بمزيد من الاخلاص والاجتهاد والحيوية قادرة على تعبئة جهود وقدرات كافة مكونات منظومة العمل العربي المشترك بل وتطويرها بالشكل الذي يؤهلها لوضع برامج ومشروعات عربية قومية قابلة للقياس والتنفيذ».

من جانبه دعا نائب وزير المالية السعودي حمد البازعي الذي ترأست بلاده الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بقية الدول العربية للانضمام لاتفاقية تجارة الخدمات بعد ان انضمت لها عشر دول آخرها الأردن.

وكان وزراء المالية والتجارة والاقتصاد والصناعة العرب ومن يمثلونهم عقدوا في وقت سابق اجتماعا تشاوريا قبيل انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري.

ويرأس وفد الكويت وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية نبيل العبدالجليل ويضم وكيل وزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر الصباح ومراقب الشؤون العربية بوزارة المالية زويد المطيري ومدير ادارة شؤون الخليج والوطن العربي بوزارة التجارة والصناعة عبدالله الهاجري.