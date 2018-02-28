جزائرية أحرقت نفسها في المحكمة

أبوظبي- وكالات:

أقدمت سيدة جزائرية في ولاية تيبازة الساحلية على محاولة احراق نفسها عقب صدور حكم قضائي يدين ولديها وزوجها في قضية مخدرات وكانت السيدة البالغة من العمر 45 عاما قدمت للاستماع الى الحكم القضائي الذي سيصدر في حق نجيلها وزوجها بعد ان تم توقيفهم قبل 3 اشهر في قضية متاجرة بالمخدرات والقي عليهم القبض في حالة تلبس وقد صدر حكم بثلاث سنوات سجن نافذا في حق الثلاثة.

وكانت الجلسة تسير في هدوء تام قبل ان تفاجئ السيدة الجميع بسكب البنزين على نفسها واشعال النار في جسدها ليندلع لهيب كاد ان يمتد لاشخاص اخرين كانوا جالسين بالقرب منها.

وسارع احد عناصر الامن بخطف رداء احدى المحاميات من يدها واطفاء الحريق الذي اندلع في وجه السيدة في الوقت الذي كان الجميع ينظر للمشهد بعين الهلع.

ونقلت المرأة الى مستشفى نيبازة الجديد حيث احيطت باجراءات امنية مشددة واشار مصدر طبي الى ان حالة المعنية ليست خطيرة.